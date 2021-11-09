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Ображав, називав свинями, а потім вдарив: у Чехії охоронець нічного клубу вбив українця

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Чехія, Вівторок 09 листопада 2021 08:59
Ображав, називав свинями, а потім вдарив: у Чехії охоронець нічного клубу вбив українця Колаж РБК-Україна: у Чехії охоронець нічного клубу вбив українця
Автор: Світлана Мащенко

У столиці Чехії Празі охоронець нічного клубу вдарив українця Павла Ратова, 42-річного українського заробітчанина з міста Стрий. Чоловік пробув в лікарні майже місяць, так і не прийшовши до тями.

Про трагедію розповіла його дружина Світлана, пише ZAXID.NET.

Що трапилося в нічному клубі

За словами дружини загиблого, він разом з друзями вирішив прогулятися вечірньою Прагою після роботи.

Чоловіки зайшли до нічного клубу "Goldfingers", що в центрі столиці Чехії. Однак вирішили там не залишатися через занадто високі ціни. Вони одразу попрямували до виходу, але до них причепився охоронець.

Сек'юріті почав словесно ображати українців, кричав чеською, щоб вони йшли геть "погані українці, свині".

"Штовхав їх у спину. Він якийсь чеський націоналіст", - розповіла Світлана.

На вулиці охоронець вдарив Павла в голову, після чого українець впав і втратив свідомість.

"Той охоронець підійшов ззаду і вдарив Павла один раз у голову. Павло впав, розбив собі голову і втратив свідомість. Більше до тями він не прийшов. На відео з камер спостереження все видно", - додала дружина загиблого.

Ображав, називав свинями, а потім вдарив: у Чехії охоронець нічного клубу вбив українця

Фото: Павло Ратов (facebook.com/sveta.slavitch)

Більше до тями Павло не приходив, а охоронець далі працює в клубі

Чоловікові в лікарні діагностували важку черепно-мозкову травму та набряк мозку. Українець провів в реанімації майже місяць.

5 листопада Павло Ратов помер, так і не отямившись.

За словами дружини загиблого, в чеській поліції відкрили кримінальне провадження, однак охоронця не затримали.

"Я найняла адвоката і він дізнався, що той охоронець - чех, колишній боксер. Крім того, раніше він вже притягувався до кримінальної відповідальності. Зараз він продовжує працювати у тому клубі", - додала жінка.

Світлана наразі перебуває в столиці Чехії, куди поїхала, щоб забрати тіло чоловіка. При цьому вона стверджує, що всі витрати довелося взяти на себе, адже в консульстві їй відмовили у допомозі.

Ображав, називав свинями, а потім вдарив: у Чехії охоронець нічного клубу вбив українця

Фото: Світлана і Павло Ратови (facebook.com/sveta.slavitch)

Раніше ми писали, що у Польщі трагічно загинув 33-річний українець.

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