В Польше трагически погиб 33-летний украинец: оказался погребен заживо

В Польше во время земельных работ погиб 33-летний украинец, которого полностью засыпало во время внезапного оползня. Трагический несчастный случай произошел в городе Гливице на юге страны.

Об этом 28 октября передали в пресс-службе местной полиции.

Обрушение земли на рабочего бригады случилось вчера утром. Сразу после ЧП на место прибыли правоохранители и спасатели.

Пожарная команда начала откапывать человека вручную, так как использование тяжелого оборудования в таких ситуациях невозможно. Затем приехала на помощь специализированная спасательная группа Государственной пожарной службы.

Помимо следственной группы полиции, на место происшествия прибыли прокурор и представитель Национальной инспекции труда.

Отмечается, что во время спасательных работ была постоянная опасность дальнейших оползней.

Тело украинца, который в Польше временно проживал в Забже, смогли достать из-под земельного завала только вечером. Врач на месте констатировал смерть.

Полиция, прокуратура и Национальная инспекция труда теперь выясняет причины и обстоятельства трагического случая, а также формальные и юридические аспекты найма работника, включая выполнение обязательств работодателя в области профессионального обучения и профессиональной подготовки.

В Польше погиб 33-летний украинец во время земельных работ (фото: gliwice.policja.gov.pl)