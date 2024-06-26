Оскароносний режисер Мстислав Чернов - у списку запрошених до Американської кіноакадемії: що відомо

Мстислав Чернов, який привіз в Україну перший "Оскар" за стрічку "20 днів у Маріуполі", опинився у списку запрошених до Американської академії кінематографічних мистецтв і наук. Він отримав запрошення в категорії "Документальне кіно" як автор вищезгаданого фільму.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на офіційний сайт організації.

Мстислава Чернова запросили до Американської кіноакадемії (Фото: instagram.com/mstyslav.chernov)

Хто ще опинився у числі запрошених

Всього кіноакадемія запросила долучитися 487 митців, у числі яких актори, режисери, художники по костюмах, керівники кінофестивалів та інші представники різних культурних напрямків. Ті, хто прийме запрошення, зможуть долучитися до голосування за переможців наступного "Оскара".

"Ми раді вітати цьогорічний список нових членів Академії. Ці надзвичайно талановиті митці та професіонали з усього світу здійснили значний вплив на нашу спільноту кінематографістів", - прокоментували цю тему генеральний директор академії Білл Крамер та президентка Джанет Янг.

Окрім того, до категорії "Документальне кіно" запросили ще одного українця - режисера Сергія Лозницю, який у березні 2022 року вийшов зі складу Української кіноакадемії через те, що його роботи були у програмі кінофестивалю російського кіно "Від Львова до Уралу".

У травні того ж року під час промови на Каннському кінофестивалі чоловік засудив бойкотування культури РФ у період повномасштабної війни в Україні.

Сергій Лозниця (Фото: facebook.com/uafilmacademy)

У числі запрошених - 71 номінант на "Оскар", серед яких 19 переможців. У цьому списку також можна побачити наступні імена: Джессіка Альба ("Мачете", "Місто гріхів"), Сандра Гюллер ("Анатомія падіння", "Зона інтересу"), Лілі Гледстоун ("Вбивство квіткової повні"), режисерки Селін Сонг ("Минулі життя"), Жюстюн Тріє ("Анатомія падіння", "Сибіл") та інші.

На сьогодні до складу організації входить близько 10 тисяч найуспішніших представників цієї індустрії.

Що відомо про стрічку "20 днів у Маріуполі"

Мстислав Чернов - автор документальної стрічки "20 днів у Маріуполі", яка розповідає про окупацію міста росіянами у лютому-березні 2022 року. Разом із ним над стрічкою працювали фотокореспондент Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко.

Команда оскароносного фільму "20 днів у Маріуполі" (Фото: instagram.com/mstyslav.chernov)

"20 днів у Маріуполі" здобув перший "Оскар" для України в категорії "Найкращий повнометражний документальний фільм". Також ця робота отримала премію BAFTA у цій же категорії, номінацію в категорії "Найкращий фільм іноземною мовою" та виграла премію Гільдії режисерів Америки в категорії "Видатні режисерські досягнення в документалістиці".

В цілому оскароносна кінокартина здобула більше 20 нагород та потрапила до 40 номінацій. Її показували перед засіданням Генеральної асамблеї ООН у вересні минулого року, а ще вона стала найкасовішим українським документальним фільмом.

До слова, Американська Академія кінематографічних мистецтв і наук (AMPAS) була створена у травні 1927 року як організація кінопрофесіоналів. Основна мета її діяльності - просування кінематографа.

Саме ця кіноакадемія є організатором "Оскара", який вручають щороку вже протягом останніх 96 років. Переможців визначають члени кіноакадемії шляхом голосування.