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Оскар 2021: все победители престижной премии

Автор: Людмила Жукова

Церемония вручения премии Оскар 2021 прошла в ночь с 25 на 26 апреля в Лос-Анджелесе. Это грандиозное событие проходило в США с соблюдением социальной дистанции. Участники специально проходили тесты на коронавирус перед церемонией.

Кто получил престижную премию - читайте ниже в нашем материале.

В 2021 году триумфом стал фильм режиссера Хлои Чжао — "Земля кочевников". Лента получила целіх три награды. Лучшим актером года был назван Энтони Хопкинс за роль в фильме "Отец", а "Лучшей актрисой" — Фрэнсис МакДорманд за роль в фильме "Земля кочевников".

Полный список номинаций

Лучший фильм: "Земля кочевников"

Лучшая мужская роль: Энтони Хопкинс ( "Отец")

Лучшая женская роль: Фрэнсис МакДорманд ( "Земля кочевников")

Фрэнсис МакДорманд в фильме "Земля кочевников" (фото: kinoart.ru)

Лучшая мужская роль второго плана: Дэниэл Калуйя ( "Иуда и черный мессия")

Лучшая женская роль второго плана: Юн Йо-Чжон ( "Минари")

Лучший режиссер: Хлоя Чжао ( "Земля кочевников")

Лучший оригинальный сценарий: "Девушка, подающая надежды"

Лучший сценарий-адаптация: "Отец"

Кадр из фильма "Отец" (Скриншот)

Лучший иностранный фильм: "Еще по одной"

Лучший короткометражный фильм: "Два дальних незнакомца"
Лучший документальный полнометражный фильм: "Мой учитель-осьминог"

Лучший документальный короткометражный фильм: "Колетт"

Лучший анимационный короткометражный фильм: "Если что-то случится, я люблю тебя"

Лучший анимационный фильм: "Душа"

Лучшая музыка к фильму: "Душа"
Лучший звук: "Звук металла"

Лучшая оригинальная песня: Fight For Me, "Иуда и Черный Мессия"

Лучший костюм: "Ма Рейни: Мать блюза"

Лучшая операторская работа: "Манк"

Лучший монтаж фильма: "Звук металла"

Лучшие визуальные эффекты: "Тенет"

Лучшая работа художника-постановщика: "Манк"

Лучший грим и прически: "Ма Рейни: Мать блюза".

Мы также писали о том, почему украинские фильмы никогда не номинируются и есть ли шанс в будущем?

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