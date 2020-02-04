Оскар 2020 может получить актер с украинскими корнями: фото его семьи

Оскар 2020 может получить Леонардо Ди Каприо. Статуэтку ему пророчат за роль Рика Далтона в комедийно-драматическом фильме Квентина Тарантино "Однажды в… Голливуде".

К слову, далеко не все знают, что у Ди Каприо есть украинские корни. Голливудский красавчик этого никогда даже и не скрывал, хоть и говорит об этом не часто в интервью.

О том, что он на четверть является украинцем, Леонардо признался однажды в эфире популярного американского ток-шоу The Ellen Show. По словам 45-летнего оскароносного актера, его бабушка Хелена Инденбиркен (в девичестве - Елена Степановна Смирнова) родилась в Одессе. Но после Октябрьской революции, когда Украину захватили коммунисты, она была вывезена родителями в Германию. Ну, а выйдя замуж, будущая бабушка Лео взяла фамилию супруга.

В сети даже есть редкие фото молодого Ди Каприо с его украинской родней.

Леонардо Ди Каприо с бабушкой Еленой Смирновой (фото: spletnik.ru)

Леонардо Ди Каприо с бабушкой (фото: spletnik.ru)

Известно, что после Второй мировой войны Елена Степановна с дочерью и мужем перебралась в США. Позже с внуком она также поддерживала теплые отношения: часто приходила к нему и даже присутствовала на съемках легендарного "Титаника". Ди Каприо в свою очередь, после того, как бабушка снова уехала в Германию, часто навещал ее во время своих поездок в Европу. Она баловала внука его любимыми "дерунами".

Леонардо с бабушкой и мамой (фото: spletnik.ru)

Леонардо с украинской семьей (фото: spletnik.ru)

Вполне возможно, что у Леонардо есть и родственники по бабушкиной линии в Украине, которые до сих пор живут в Одессе (или другом городе нашей страны). Правда, вряд ли голливудская звезда догадывается об их существовании.