Оскар 2019: полный список победителей

Сегодня, 25 февраля, в Лос-Анджелесе прошла церемония награждения Оскар в 24 номинациях

Сегодня, 25 февраля, состоялась церемония награждения кинопремии Оскар, которая прошла в Лос-Анджелесе. Киноакадемия вручила 24 статуэки, впервые организовав шоу без постоянного ведущего.

Подробности церемонии детально описаны в нашем онлайне.

Естественно, главными номинациями по праву считаются лучшая мужская и женская роль, лучший фильм и звание лучшего режиссера.

Номинация "Лучший фильм года": "Зеленая книга" (Green book), режиссер Питер Фаррелли

Номинация "Лучший режиссер": Альфонсо Куарон ("Рим" / Roma);

Номинация "Лучшая женская роль": Оливия Колман ("Фаворитка" / The Favourite);

Номинация "Лучшая мужская роль": Рами Малек ("Богемская рапсодия" / Bohemian Rhapsody)

Не менее престижным считается Оскар и за лучшую женскую и мужскую роли второго плана.

Номинация "Лучшая мужская роль второго плана": Махершала Али ("Зеленая книга" / Green Book);

Номинация "Лучшая женская роль второго плана": Реджина Кинг ("Если Бил-стрит могла бы заговорить" / If Beale Street Could Talk);

Все остальные победители выглядят следующим образом:

Номинация "Лучший документальный полнометражный фильм": Free Solo, режиссеры Джимми Чин и Elizabeth Chai Vasarhelyi;

Номинация "Лучший грим и прически": "Власть" (Vice), гримеры Greg Cannom, Kate Biscoe и Patricia Dehaney.

Номинация "Лучший дизайн костюмов": "Черная пантера" (Black Panther), художник-костюмер Ruth E. Carter;

Номинация "Лучшая работа художника-постановщика": "Черная пантера" (Black Panther), художник-постановщик Ханна Бихлер;

Номинация "Лучшая операторская работа": "Рим" (Roma), оператор Альфонсо Куарон;

Номинация "Лучший звуковой монтаж": "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody);

Номинация "Лучший звук": "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody);

Номинация "Лучший фильм на иностранном языке": "Рим" (Roma), Мексика;

Номинация "Лучший монтаж": "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody), монтажер Джон Оттман;

Номинация "Лучший анимационный полнометражный фильм": "Человек-паук: Через вселенные" (Spider-Man: Into the Spider-Verse), режиссеры Питер Рэмзи, Боб Персичетти и Родни Ротман;

Номинация "Лучший анимационный короткометражный фильм": Bao, режиссер Domee Shi;

Номинация "Лучший документальный короткометражный фильм": Period. End Of Sentence., режиссер Rayka Zehtabchi.

Номинация "Лучшие визуальные эффекты": "Человек на Луне" (First Man);

Номинация "Лучший игровой короткометражный фильм": Skin, режиссер Guy Nattiv.

Номинация "Лучший оригинальный сценарий": "Зеленая книга" (Green Book), авторы сценария Ник Валлелонга, Брайан Хэйес Карри, Питер Фаррелли;

Номинация "Лучший сценарий-адаптация": "Черный клановец" (BlacKkKlansman), авторы сценария Спайк Ли, Чарли Вачтел и Кевин Уиллмотт;

Номинация "Лучшая музыка к фильму": "Черная пантера" (Black Panther);

Номинация "Лучшая песня": Shallow ("Звезда родилась" / A Star Is Born);