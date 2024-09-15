Осінь - сезон айви. Сік з цього фрукта підніме ваш імунітет та буде боротися з інфекціями

Сік айви, завдяки високому вмісту антиоксидантів, підтримує роботу імунної системи і таким чином полегшує симптоми застуди та грипу. Цей корисний напій також є джерелом дубильних речовин, які полегшують проблеми зі шлунком.

При яких ще захворюваннях варто його використовувати, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Цілющі властивості натурального соку айви

Сік айви виробляють з плодів цього фрукта (Cydonia oblonga), який також називають польським лимоном, завдяки кислому смаку і високому вмісту вітаміну С. Цвіте айва в травні, а плоди дозрівають у жовтні. Вони зовні схожі на яблука. Плід айви звичайної компактний, блідо-жовтий, а при розрізі швидко темніє. У сирому вигляді він має терпкий смак, але ідеально підходить для домашніх заготовок, таких як соки, варення або настоянки.

Калорійність айви в 100 г свіжих плодів становить 57 ккал, що робить її низькокалорійним фруктом.

У такій порції міститься 15 г вуглеводів, у тому числі 1,6 г харчових волокон, невелика кількість білків (0,4 г), невелика кількість жирів (0,1 г).

Айва є хорошим джерелом вітаміну С, оскільки в 100 г міститься 15 мг аскорбінової кислоти, яка підтримує імунітет організму та бореться з інфекціями.

Айвовий сік є джерелом цінних антиоксидантів, тобто сполук, які захищають клітини організму від пошкоджень, спричинених вільними радикалами кисню. Надлишок радикалів підвищує ризик захворювань способу життя, включаючи атеросклероз, діабет 2 типу або гіпертонію.

Органічні кислоти, такі як яблучна кислота, винна кислота, лимонна кислота та фумарова кислота, відповідають за терпкий смак соку айви, але завдяки своїм властивостям вони покращують роботу травної системи та підвищують засвоєння кальцію та заліза.

М'якоть містить дубильні речовини, які мають в'яжучу дію, і флавоноїди (кверцетин, антоціани, каротиноїди), які мають протиракову та детоксикаційну дію на організм. Айвовий сік також містить велику кількість пектину, який завдяки своїм желюючим властивостям сприяє виведенню з організму токсинів і важких металів.

Від чого допомагає айвовий сік?

Позитивно впливає на імунну систему

Айвовий сік зазвичай вживають восени і взимку, оскільки він сприяє зміцненню імунітету. Завдяки своїм антибактеріальним властивостям його часто використовують у людей з сухим кашлем, викликаним респіраторними інфекціями.

Хлорогенова кислота, що міститься в соку айвової шкірки, знижує здатність бактерій розмножуватися і сприяє їх виведенню з організму. Проте високий вміст дубильних речовин з терпким ефектом ефективно підтримує лікування діареї.

При кип'ятінні соку айви виходить фенольний екстракт, який захищає еритроцити і перешкоджає їх розпаду. Тому напій можна використовувати для профілактики анемії.

Кому не можна сік айви?

Незважаючи на свої корисні властивості, айвовий сік рекомендований не всім.

Продукти з айви, який продається в магазинах, не можна вживати хворим на цукровий діабет через часте додавання в продукт цукру.

Надмірне вживання цих продуктів діабетиками може викликати гіперглікемію, тобто підвищення рівня глюкози в крові. Вагітним жінкам також слід уникати вживання цього напою, оскільки він може викликати проблеми зі шлунком. Перед введенням дієти краще проконсультуватися з лікарем.

Готові заготовки з айви (соки, муси, сиропи) використовувати відповідно до рекомендацій виробника. Не перевищуйте рекомендовану добову дозу та не вживайте продукт після закінчення терміну придатності.

Як приготувати сік з айви?

Найпростіший рецепт айвового соку не вимагає великого досвіду або спеціального обладнання. Безсумнівно, варто приготувати концентрований сік айви, щоб насолоджуватися ним протягом осінньо-зимового періоду.

Він зміцнить ваш імунітет, а як добавка до чаю з медом чудово зігріє. Відходами виробництва айвового соку є насіння, які можна використовувати у вигляді настою, що стимулює травлення і прискорює обмін речовин. Столову ложку насіння залити окропом, висипати в банку, перемішати і почекати 3 години.

Для приготування основного соку з айви необхідно підготувати:

1 кг плодів айви (4-5 шт.),

1,5 кг цукру або 750 г стевії,

банку ємністю 1,5 л.

Айву необхідно ретельно вимити, розрізати на четвертинки і видалити насіння. Не очищайте айву від шкірки перед приготуванням, тому що в ній міститься найбільша кількість ефірних сполук, які надають їй неповторний аромат. Після видалення кісточок айву потрібно нарізати невеликими кубиками або натерти на тертці.

У вимиту банку по черзі викладіть айву, засипаючи цукром. Якщо ви хочете, щоб сік був без цукру, його можна замінити стевією. Стевія солодша за сахарозу, тому її слід додавати менше, ніж у випадку з цукром.

Накрийте банку марлею і залиште в темному місці на 4 дні, не забуваючи щодня помішувати банку. Айву, засипану цукром, не можна зберігати довше кількох днів, тому що сік може почати бродити (це перший етап приготування айвової настоянки).

Якщо ви хочете зберегти сік на всю зиму, пастеризація буде обов’язковою.