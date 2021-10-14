Эти ошибки в хранении картофеля делают его опасным для пищи: что делать нельзя

Неправильное хранение картофеля может превратить этот овощ в настоящий яд для вашего организма. Картофель может изменять свои свойства под воздействием окружающей среды и станет опасным для здоровья.

Самая большая ошибка при хранении картофеля – отправлять овощи в подвал или кладовку сразу после покупки прямо в мешках. Так она начинает быстро подгнивать и портиться.

Картофель нужно высыпать из мешка, тщательно перебрать, все надрезанные, подгнившие и мягкие клубни нужно убрать. Остальные – тщательно просушить, а только после этого сложить в сухой мешок и убрать в прохладное место для хранения.

Картофель не стоит хранить на балконе, так как там она попадает под прямые солнечные лучи. Из-за света в клубнях образовывается соланин – опасное вещество. Первый признак того, что картофель стал ядовитым – появление на нем зеленых пятен.

Не годятся для хранения картофеля полиэтиленовые пакеты и пластиковые ведра. К корнеплодам обязательно должен поступать воздух, иначе начнет образовываться конденсат. А это приведет к появлению опасной плесени и гнили.

Картофель не любит высокие и низкие температуры воздуха. Самое оптимальное для хранения – от +4 до +6 градусов. Если нет подвала, то картофель можно хранить в кладовке, где нет света и отопительных приборов.

Низкие температуры приведут к промерзанию и ухудшению вкусовых качеств, высокие – к образованию опасных соединений и подгниванию.

Не стоит складывать картофель и оставлять его так без присмотра надолго. В чистом и сухом подвале картофель без перебирания может храниться дольше. А вот в городских условиях картофель часто начинает прорастать.

Ростки начинают гнить и портить весь ваш запас корнеплодов. Раз в месяц стоит высыпать картошку из мешка и перебирать, а ростки нужно аккуратно обрывать.