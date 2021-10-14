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Ці помилки в зберіганні картоплі роблять її небезпечною для їжі: що робити не можна

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Четвер 14 жовтня 2021 21:58
Ці помилки в зберіганні картоплі роблять її небезпечною для їжі: що робити не можна Фото: Які способи зберігання картоплі перетворюють її в отруту (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Неправильне зберігання картоплі може перетворити цей овоч в справжню отруту для вашого організму. Картопля може змінювати свої властивості під впливом навколишнього середовища і стане небезпечним для здоров'я.

Які помилки зберігання можуть перетворити картоплю в небезпечний продукт, розповіли в матеріалі видання Today.

Найбільша помилка при зберіганні картоплі - відправляти овочі в підвал або комору відразу після покупки прямо в мішках. Так вона починає швидко підгнивати та псуватися.

Картоплю потрібно висипати з мішка, ретельно перебрати, все надрізані, підгнилі та м'які бульби потрібно прибрати. Решта - ретельно просушити, а тільки після цього скласти в сухий мішок і прибрати в прохолодне місце для зберігання.

Картоплю не варто зберігати на балконі, оскільки там вона потрапляє під прямі сонячні промені. Через світло в бульбах утворюється соланін - небезпечна речовина. Перша ознака того, що картопля стала отруйною – поява на ній зелених плям.

Не годяться для зберігання картоплі поліетиленові пакети та пластикові відра. До коренеплодів обов'язково повинно надходити повітря, інакше почне утворюватися конденсат. А це призведе до появи небезпечної цвілі та гнилі.

Картопля не любить високі та низькі температури повітря. Найоптимальніше для зберігання - від + 4 до + 6 градусів. Якщо немає підвалу, то картоплю можна зберігати в коморі, де немає світла та опалювальних приладів.

Низькі температури приведуть до промерзання і погіршення смакових якостей, високі – до утворення небезпечних сполук і підгнивання.

Не варто складати картоплю і залишати її так без нагляду надовго. У чистому і сухому підвалі картопля без перебирання може зберігатися довше. А ось в міських умовах картопля часто починає проростати.

Паростки починають гнити та псувати весь ваш запас коренеплодів. Раз на місяць варто висипати картоплю з мішка і перебирати, а паростки потрібно акуратно обривати.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в українській картоплі виявили рак.

А також розповідали про те, які страви з картоплі найшкідливіші.

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