Ось ці косметичні процедури не можна робити під час вагітності, щоб не нашкодити дитині

Які косметичні процедури заборонені під час вагітності

"Вагітність - це період бушування гормонів, а ще подвійна відповідальність. Але жінка хоче мати привабливий та доглянутий вигляд у такий важливий період свого життя. Так що можна, а що - ні?", - пише експертка.

Безпечні процедури:

Фарбувати брові, волосся, нігті

Нарощувати та ламінувати вії

Манікюр та педикюр (але має бути стерильність інструментів)

Масаж обличчя та доглядові процедури

Стрижка волосся, укладка

Експерт називає 5 основних процедур, які не рекомендовано робити під час вагітності.

Ботокс

Вплив ботоксу на організм жінки під час вагітності не вивчений повністю. У процесі проведення "ін'єкції краси" вводиться речовина, що володіє токсичними властивостями. Її концентрація мінімальна, але від несприятливих наслідків ніхто не застрахований.

У першому триместрі плід уже чутливий до впливу токсинів та шкідливих мікроорганізмів.

Будь-які ін'єкційні методики

Усі ін'єкційні методики протипоказані під час вагітності (біоревіталізація, ліполітики, філер). Хімічні речовини, що вводяться, можуть спричинити реакцію, як місцеву, так і загальну.

Будь-яка процедура може мати певні ускладнення та побічні ефекти. І на фоні природного зниження імунітету та гормональних змін організм жінки може зреагувати на діючу речовину непередбачуваним чином.

Ретинол

Ретиноли в кремах і пілінгах - заборонені. Вони мають тератогенний ефект, тобто викликають вади розвитку у плоду.

Солярій

Ця процедура небезпечна і не тільки для вагітних.