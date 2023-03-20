Ось ці косметичні процедури не можна робити під час вагітності, щоб не нашкодити дитині

Жінки завжди прагнуть мати красивий та доглянутий вигляд. Втім не усі косметичні процедури можна проходити під час вагітності. Деякі із них здатні негативно відбитись на здоров'ї матері або дитини.
Про це розповіла гінеколог Єлена Арендар на своїй сторінці в Instagram.
"Вагітність - це період бушування гормонів, а ще подвійна відповідальність. Але жінка хоче мати привабливий та доглянутий вигляд у такий важливий період свого життя. Так що можна, а що - ні?", - пише експертка.
Безпечні процедури:
Експерт називає 5 основних процедур, які не рекомендовано робити під час вагітності.
Вплив ботоксу на організм жінки під час вагітності не вивчений повністю. У процесі проведення "ін'єкції краси" вводиться речовина, що володіє токсичними властивостями. Її концентрація мінімальна, але від несприятливих наслідків ніхто не застрахований.
У першому триместрі плід уже чутливий до впливу токсинів та шкідливих мікроорганізмів.
Усі ін'єкційні методики протипоказані під час вагітності (біоревіталізація, ліполітики, філер). Хімічні речовини, що вводяться, можуть спричинити реакцію, як місцеву, так і загальну.
Будь-яка процедура може мати певні ускладнення та побічні ефекти. І на фоні природного зниження імунітету та гормональних змін організм жінки може зреагувати на діючу речовину непередбачуваним чином.
Ретиноли в кремах і пілінгах - заборонені. Вони мають тератогенний ефект, тобто викликають вади розвитку у плоду.
Ця процедура небезпечна і не тільки для вагітних.
Раніше ми ділились унікальною історією жінки, які після 5 втрачених вагітностей змогла народити здорового сина.
Раніше ми розповідали про жінку, яку вдалося врятувати від смертельної хвороби завдяки ненародженій дитині.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.