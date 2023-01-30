Ось ці 4 вчинки руйнують ваші стосунки! Психолог пояснила, як врятувати сім'ю

Через війну та емоційне виснаження тисячі українських сімей опинились на грані розлучення. У пар зараз дуже мало життєвого ресурсу, аби згладжувати конфлікти, які раніше з легкістю оминали. Але врятувати стосунки можливо, якщо проаналізувати власну поведінку та уникати вчинків, які руйнують довіру.

Про те, що псує наші стосунки та як їх налагодити, розповіла психолог Ольга Голентовська на своїй сторінці в Instagram .

Що руйнує стосунки у парі

"Емоційні гойдалки тебе не полишають, а відчуття того, що зв’язок з партнером невпинно згасає - розхитує ще більше. Про свої почуття і потреби вкрай важливо заявляти партнеру. Але критика та ворожість - не найкращий спосіб. Оскільки, викликають у партнера бажання відсторонитися або ж атакувати у відповідь, щоб захиститись", - пояснює Голентовська.

Експертка ділиться класифікацією сімейної психотерапевтки Сью Джонсон, яка виокремлює 4 кроки, які нищать взаємини.

Гнів та протест

Часто у парах претензії до одного з партнерів звучать у наступних формулюваннях: "ти постійно на роботі, а я сама з дітьми", "ти майже не говориш зі мною, тобі все одно", "думаєш лише про себе, більш нічого тобі не треба".

При чому такі заяви можуть бути як зі сторони жінки, так і зі сторони чоловіка. Не завжди ці претензії є виправданими та об'єктивними. Але такі висловлювання є кроком до розриву стосунків.

"Зачепити" партнера

Токсичною також є поведінка, коли один із партнерів спеціально намагається "зачепити" іншого. Часто це звучить наступними фразами: "скільки разів просила прийти додому й не затримуватись", "який сенс у моїх проханнях, ти ж їх не чуєш", кажеш, що любиш, а навіть не обіймаєш".

Таке щоденне промивання мізків тільки віддаляє партнерів. Варто парі чесно обговорити, що кожного із них не задовольняє і не переходити ці "червоні лінії".

Пригніченість та відчай

Іноді у стосунках доходить до радикальних способів. Наприклад, жінка погрожує розривом, щоб якось змусити чоловіка реагувати на проблеми у парі.

Тоді партнерів охоплює безсилля та безнадія, з’являється розуміння, що неможливо нічого змінити. Виникають небезпечні думки, що може й справді краще розбігтися.

Відокремлення

Особливо тривожним є відчуття, що ці стосунки спустошують. Партнери опускають руки і припиняють в них інвестувати. Все руйнується на очах. Навіть, якщо таке спустошення відчуває хтось один із пари, то це катастрофічно для стосунків, оскільки другий партнер також з часом втрачає віру у майбутнє цієї пари.

Що врятує романтичні стосунки

У здорових відносинах альтернативними може бути наступні підходи до вирішення непорозумінь між партнерами. Зокрема допоможуть такі фрази:

"слухай, виглядає так, що я постійно довбу тобі мозок. Вибач, я не хотіла/в. Я знаю, що в тебе багато роботи".

"мені самотньо і страшно за нас водночас, а це провокує на якусь жахливу поведінку".

"хочу твоєї уваги, хоча б декілька хвилин на день, але лише для мене. Так я буду знати, що я для тебе важлива/ий. Ти можеш для мене це робити?"

"Все вищезгадане теж своєрідний протест, але з приборканим гнівом та щиро трансльованим запитом", - говорить психолог.