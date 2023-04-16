Ось що відбувається з вашим організмом, коли ви їсте забагато солі

Яка доза солі є безпечною

Наше тіло потребує лише невеликої кількості натрію щодня, 500 мг або еквівалента ¼ чайної ложки солі, щоб допомогти скорочувати м’язи, підтримувати здорові нервові імпульси та підтримувати баланс рідини.

Втім більшість людей перевищують цю дозу. Гостре та хронічне споживання надлишку натрію може мати негативні наслідки для здоров’я, включаючи підвищення тиску, підвищений ризик інсульту та ішемічної хвороби серця.

Надлишок солі шкодить судинам і серцю

Найпоширенішими проблемами, пов’язаними з високим споживанням натрію, є високий тиск або гіпертонія. Після потрапляння в кров натрій стає губкою для води. Коли в кров надходить більше води, об’єм рідини збільшується, а тиск на стінки кровоносних судин зростає.

Гіпертонія вважається тихим вбивцею, оскільки вона має дуже мало симптомів, які люди можуть помітити, тому вони часто ігнорують поради лікаря щодо лікування тиску.

Гіпертонія є фактором ризику номер один для розвитку серцево-судинних захворювань. Високий тиск є причиною 54% усіх інсультів і 47% усіх ішемічних хвороб серця. Також він є фактором ризику серцевої недостатності, фібриляції передсердь і захворювань серцевих клапанів.

Поява набряків

Зловживання сіллю може викликати відчуття здуття, бо в організмі затримується вода. У багатьох людей виникає набряклість обличчя, рук і ніг. Це класична ознака змін рідини, які виникають через надлишок натрію, оскільки організму потрібен час для його виведення.

Може призвести до збільшення ваги

Високе споживання солі корелює зі збільшенням ваги та жиру в організмі. Дослідження показують, що існує прямий зв’язок між дієтами з високим вмістом натрію та надмірною вагою та ожирінням, незалежно від споживаних калорій і якості цих калорій.

Результати дослідження показали, що серед дорослих збільшення споживання натрію на 1000 мг/день підвищує ризик ожиріння на 26%. Також високе споживання солі пов’язане з вищим ІМТ, окружністю талії та жиром. Хоча механізм ще не зрозумілий, дослідники припускають, що сіль негативно впливає на жировий обмін.

Посилюється мігрень

Дослідження 2021 року за участю 262 дорослих показало, що після контролю за іншими потенційними тригерами мігрені люди з найвищим рівнем натрію (виміряним у сечі) мали триваліший головний біль порівняно з тими, хто споживав менше натрію.

Хоча необхідні додаткові дослідження для підтвердження цього, втім все одно варто обмежувати споживання солі, якщо ви страждаєте від мігрені.

Зростає ризик деменції

Судинна деменція є другою за поширеністю формою деменції серед літніх людей. Будь-який фактор способу життя, який негативно впливає на функцію судин і пов’язаний із хворобами серця, зазвичай підвищує ризик втрати пам’яті та когнітивних здібностей, пов’язаних із судинною деменцією.

Кілька досліджень на тваринах показують зв’язок між дієтами з високим вмістом солі та деменцією, але дослідження на людях менш однозначні.