Ось що трапляється з вами після "чарочки" спиртного

Ось що вважається за один напій:

350 мл звичайного пива

150 мл столового вина

50 мл міцного алкоголю (бренді, коньяку, горілки)

60-90 мл лікеру або аперитиву

Це означає, що незалежно від того, який алкогольний напій ви виберете: келих вина, банка пива, коктейль або чарка алкоголю, – для всіх них потрібна однакова кількість часу (приблизно одна година), щоб ваша печінка метаболізувала та очищала алкоголь з вашої "системи".

Коли ви п’єте пиво чи вино, ви можете це розтягувати на півгодини. А от чарка міцного напою зазвичай супроводжується другою-третьою за ці ж півгодини. Тому міцний алкоголь становить більшу небезпеку.

Деякі наслідки, які "чарочка" може спричинити для вас

Ви можете відчувати сильніший голод

Дослідники виявили, що алкоголь може активувати ділянку мозку, яка зазвичай активується під час голодування, що призводить до посилення почуття голоду та бажання їсти. Наслідком чарочки за вечерею може стати зайва вага.

Ви можете відчувати жар і почервоніння

Коли ви вживаєте алкоголь, кровоносні судини розширюються, посилюючи кровообіг. Вам стає тепліше, тому що кров приливає до поверхні шкіри, але цей ефект насправді знижує температуру вашого тіла.

Ви почуватиметеся щасливішими

Навіть після однієї порції спиртного ваш мозок вивільняє хімічну речовину дофамін, що сприяє гарному самопочуттю. Хоча це може здатися гарною річчю, дослідники виявили, що тривале зловживання алкоголем може насправді змінити спосіб, у який ваш мозок виділяє дофамін. Це також ключова частина того, що робить алкоголь такою речовиною, яка викликає залежність.

Сприймання організмом ліків змінюється

У багатьох випадках алкоголь і ліки просто не поєднуються. Навіть одна чарка алкоголю може змінити реакцію вашого організму на певні ліки. По-перше, алкоголь розщеплюється та детоксикується в печінці, тому самому органі, який розщеплює багато ліків.

Якщо ваша печінка зайнята очищенням системи від алкоголю, це може спричинити накопичення деяких ліків до небезпечного рівня.

Ще одна причина бути особливо обережним при змішуванні ліків і алкоголю полягає в тому, що алкоголь може посилити деякі побічні ефекти певних ліків, такі як сонливість або проблеми з концентрацією.

У вас буде менше кордонів

Хоча один напій не змусить вас танцювати на столах або прокидатися, гадаючи, що ви робили минулої ночі, він може певною мірою послабити ваші стримування.

Ви можете виявити, що ви більш балакучі, трохи розслабленіші та не такі стурбовані після лише однієї чарочки. Як тільки алкоголь потрапляє у ваш мозок, він підвищує рівень гамма-аміномасляної кислоти (ГАМК), нейромедіатора, який допомагає вам почуватися розслабленим і може знизити рівень тривоги. Він також підвищує рівень норадреналіну в мозку, нейромедіатора, який діє як стимулятор.

Люди зазвичай не говорять і не роблять те, про що шкодують після однієї чарки, але чим більше ви п’єте, тим більше вивільняється ГАМК і норадреналіну, і тим більша ймовірність, що ви будете робити та говорити те, що зазвичай не зробили би.