Ось що станеться з волоссям, якщо щодня користуватись плойкою

Як плойка шкодить волоссю

За словами трихолога Юлії Дудій, навіть якщо наносити термозахист на волосся, плойка все одно буде сильно шкодити волоссю. Все тому, що ви не можете нанести захист на кожну волосину.

"Використання плойки щодня - це вбивство волосся! Навіть якщо ви використовуєте супер люкс догляд", - зазначила вона.

Важливо розуміти, що засоби не захищають на 100% і вони розраховані на те, що плойка буде використовуватись 1-2 рази на місяць.

Також у кожного волосся є свій ресурс. Якщо у когось волосся витримує, що його кожного дня накручують на плойку, то це не означає, що так може бути у всіх.

Коли ви обираєте рівень нагріву плойки чи фену, враховуйте густоту свого волосся. Чим тонше волосся, тим нижча температура.

Якщо волосся раптово починає ламатися, виглядає тьмяним та з’являються посічені кінчики, то ймовірно воно пошкоджене.

Який порядок використання засобів

﻿﻿﻿Пілінг або мʼякий скраб можна використовувати 1 раз на 7-14 днів залежно від типу шкіри. ﻿﻿﻿Шампунем варто користуватись в міру забруднення шкіри, промиваючи двічі.

Кондиціонер або бальзам потрібно наносити щоразу після миття шампунем. ﻿﻿﻿Маску трихолог радить наносити кожне 3-4 миття, тоді кондиціонер або бальзам вже не використовуйте.

﻿﻿﻿Незмивні засоби необхідно наносити волосся щоразу при митті. Термозахист наноситься на висушене феном волосся перед використанням плойки або вирівнювача.

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