Ось що розкажуть жінці такі квіти у подарунок: як 8 березня не напортачити при виборі букета

Мова квітів

Крім візуальної сторони у квітів є асоціативна особливість, і часом букет може для одержувача стати "промовистішим" за самого дарувальника. Тому доречно заздалегідь розібратися у квітковій "мові" та як її заведено тлумачити.

Яскраво-червоні троянди кажуть про запал, про любов, пристрасті. Ніжні рожеві троянди - про романтику, зацікавленість і симпатії. Білі троянди - про скромність і сором'язливість.

Червоні тюльпани повідомлять про вогняне бажання і пристрасть. А ось жовті дарувати не варто - вони символізують розлуку і затихання почуттів.

Червоні орхідеї розкажуть про найглибші почуття і кохання. Біла орхідея - про щирість і наївність. Ці квіти дарують тільки особливим людям.

Півонія мовою квітів говорить про сильну любов і темперамент, ще вони можуть служити запрошенням з'єднати свої долі. Вони говорять про те, що вас попереду чекають довгі роки взаємної любові, весілля і веселе життя.

Жоржини дарують примхливим людям і при швидкоплинному захопленні. Зазвичай вони говорять про те, що вам не дають ніяких обіцянок.

Азалії приносять ті, хто збирається поїхати, але просить обов'язково дочекатися повернення. Це символ крихкості та стриманості.

Якщо вам подарували герберу - це знак того, що з вами фліртують і проявляють симпатію. Ще їх дарують малознайомим людям, щоб зробити комплімент.

Братки посилають вам повітряний поцілунок і запрошують до спільної розваги.

Ірис розкажуть вам, що вас цінують як друга.

Айстри символізують вишуканість і витонченості. У Китаї вони означають точність і, якщо вам подарували таку квітку - вас однозначно люблять.

Букет засушених квітів дарують тому, кого відкинули. Або кого відкидають. Ці квіти несуть в собі послання про розрив.

Гарденія скаже вам про таємні почуття і захоплення.

Кактус дарують тим, кого хочуть витягнути з самотності та запросити в реальність. Це символ завзятості та цілеспрямованості, а ще – самотніх людей.

Гвоздика - побажання успіху і виконання бажань. Виняток: жовті та смугасті гвоздики. Вони говорять про відмову та образи.

Якщо вам раптом подарують лаванду, то знайте - всі ваші бажання будуть виконувати й краще вас немає нікого в цьому світі.

Гладіолус символізує надійність і відсутність компромісів. Це квітка переможців і завойовників.

Кала - символ схиляння і захоплення. Їх вибирають неординарні особистості.

Лілія символізує подяку, благородство, бажання залишатися поруч і врятувати від усіх бід.

Нарцис говорить про лицарство, сильні почуття і нерозділене кохання. Ця людина вам захоплюється, але не впевнена, що ви зможете бути разом.

Які квіти дарувати - рівнозначно кликати біду

Червоні гвоздики

Більшість людей асоціюють червоні гвоздики з квітами, покладеними у підніжжя пам'ятника. А гострі пелюстки гвоздик вважаються ознакою агресії. Окрім того, червона гвоздика історично має зловісний сенс - з нею асоціювалася кров, квітка могла накликати нещастя.

Букет, що ось-ось зав'яне

Краще жодного букета, ніж "втомлений". А жінкам у віці такі квіти не можна дарувати категорично - вони можуть неправильно зрозуміти ваш "натяк" на в'янення.

Штучні квіти

Такі букети, хоча і дуже красиві та практично вічні, краще підійдуть для похорону. Те ж стосується і засохлих квітів - якщо звісно ваша дівчина не збирає гербарії.

Яскраво-червоні квіти

Цей букет не можна дарувати молодій дівчині, якщо тільки ви не хочете показати цим жестом, що ви відчуваєте до неї сильну пристрасть. Червоні квіти - це зізнання в коханні.

Квіти, що сильно пахнуть

Дуже ароматні квіти можуть викликати головні болі. Крім того, слід подумати про наявність алергії у жінки.

Кактуси

Звичайно, якщо ваша жінка - цінитель сукулентів, такий презент їй може сподобатися. Але в більшості випадків кактус є ознакою агресивного ставлення до одержувача подарунка

Жовті квіти

Букет квітів такого кольору символізує розлуку і розставання. Дівчина, отримавши жовті троянди або тюльпани, може вирішити, що ви їй зрадили або хочете з нею порвати.

Зазначимо також, що при виборі букета варто, перш за все орієнтуватися на звички і побажання жінки. Адже подарувавши "правильний букет" ви дасте зрозуміти, що вмієте чути та бачити вашу жінку.