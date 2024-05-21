Ось що потрібно зробити відразу після того, як ви загубили ключі від дверей будинку

Спробуйте відкрити двері самостійно

Якщо ви втратили ключі від квартири, то можна спробувати відкрити двері самостійно.

Можна викликати службу аварійного відкриття замків. Фахівці відкриють замки максимально акуратно та досить швидко.

Потрібно врахувати той факт, що жоден фахівець не візьметься відкривати двері, не будучи впевненим, що оселя дійсно ваша. Для того, щоб запевнити його в цьому, підійдуть документи про право власності, договір оренди або паспорт з пропискою.

А якщо хтось забув всі документи в тій самій зачиненій квартирі, доведеться робити обхід сусідів з проханням підтвердити вашу особу.

Замініть замки

Якщо ви втратили ключі від будинку, то потрібно обов'язково замінити замки на вхідних дверях. Зміна замків не потребує надто багато часу чи навичок.

Заміна замків у ваших дверях є найнадійнішим способом вирішити проблему втрати ключів і це може коштувати вам невеликих грошей.

Додамо, що замки після того, як ключі були загублені, все ж краще змінити, навіть якщо вони після відкриття майстром працюють відмінно. Адже невідомо, дійсно ключі загубилися або їх викрав зловмисник, який знає вашу адресу.

Прикмети про втрату ключа

Це неприємність, яка може доставити багато проблем, але прикмета ця дуже хороша.

Вважається, що втратити ключ - це символ того, що скоро закінчаться старі обридлі проблеми, відбудеться звільнення від неприємностей, нездорових стосунків і навіть хвороб. Тому, якщо вам довелося втратити свої ключики, знайте, це - до добра!