Ось що потрібно зробити з одягом перед пранням в машині: всі про це забувають

Часто люди не перевіряють кишені свого одягу перед тим, як кладуть його в пральну машину.

Окрім банкнот, у машині можна знайти носові хустинки, ключі, ручки, монети та багато іншого.

Крім того, що ці предмети можуть пошкодити вашу білизну, вони також можуть вплинути на роботу пральної машини.

Тому, перш ніж класти щось у пральну машину, не забудьте перевірити.

Правила прання

Шерсть домашніх тварин

Важливо не забувати очистити свій одяг від шерсті домашніх тварин перед тим, як класти його в пральну машину. Дійсно, волоски можуть утворювати грудки та забити пральну машину.

Спідня білизна

Як правило, спідню білизну та інші делікатні тканини слід прати вручну. Не кладіть їх у пральну машину, адже металева фурнітура білизни може пошкодити машину, а також інший одяг.

Кросівки

Деякі експерти не радять класти взуття або кросівки в пральну машину. Хоча в інструкції з прання на етикетці взуття вказано, що його можна прати. Також варто детально дізнатись про функції своєї машини.