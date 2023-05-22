Ось що не можна зберігати у ванній кімнаті: цей список вас точно здивує

У ванній кімнаті люди інтуїтивно зберігають все, що пов'язано з банними процедурами, чи те, що може знадобитися саме під час відвідування цього приміщення. Однак, ця кімната дуже волога з частими перепадами температур, а таке середовище не підходить для зберігання багатьох речей.

Що не можна тримати у ванній кімнаті – читайте у матеріалі нижче.

Тверде мило

Ви здивуєтеся, але запас твердого мила тримати у ванній категорично не можна. У цьому приміщенні можна залишати лише 1-2 бруски, якими ви користуєтесь щодня. Багато людей купують таке мило із запасом або складують різні декоративні види та навіть пральне.

Але висока вологість та перепади температур дуже негативно відображаються на якості та терміні зберігання мила. Тому варто скористатися лайфхаком наших бабусь – зберігайте бруски мила у шафі з постільною білизною або комоді. Це забезпечить приємний аромат вашим речам, відлякуватиме міль і збереже ваш запас мила надовго.

Косметика

Багато жінок тримають більшість косметичних засобів у ванній кімнаті. І це дуже велика помилка. Для кремів, тоніків та лосьйонів є спеціальні вимоги щодо зберігання. Особливо у засобів із натуральними компонентами. Такі засоби потрібно зберігати в холодильнику або в сухому темному приміщенні при невеликій температурі.

Не можна зберігати у ванній й декоративну косметику. Пудра від вологи дуже швидко псується, помади нагріваються, починають плавитися, а потім застигають - під впливом температури. Дуже швидко у ванній кімнаті стануть непридатні олівці для макіяжу, тіні, тональні креми.

Парфумерія

Не залишайте у ванній кімнаті свої пляшечки з дезодорантами, туалетною водою та парфумами. Їх потрібно тримати в сухому та темному місці, щоб запобігти окисленню та можливим змінам аромату. Флаконам з вашими духами точно там не місце.

Рушники

Це тільки в кіно та рекламі красиво виглядають рушники у ванній, які скручені лежать на поличках. Насправді таке зберігання небезпечне, оскільки під впливом вологи утворюється дуже сприятливе середовище для бактерій та грибків. Цвіль дуже інтенсивно розмножується в теплому вологому середовищі.

Рушники, якими ви користуєтеся щодня, потрібно регулярно просушувати після душу та часто міняти. Це стосується рукавичок для душу, мочалок, серветок.

Бритва, фен та машинка для стрижки

Приберіть з тумбочки у ванній машинку для стрижки, електробритву та фен для волосся. Волога дуже швидко пошкоджує ці зручні електронні прилади, а у випадку з машинкою та бритвою є ризик, що леза вийдуть з ладу значно раніше терміну.

Аптечка

Забудьте про зберігання медичних препаратів у ванній кімнаті. І з тієї ж причини, що й багато інших предметів – для ліків є чіткі вказівки щодо зберігання, це кімнатна температура, темне та сухе місце. Деякі мазі та креми потрібно зберігати в холодильнику.

Мало того, в умови різких перепадів температур та вологості ліки можуть зіпсуватися значно раніше, ніж вичерпається вказаний на упаковці термін придатності. Приймати такі препарати може бути небезпечно.