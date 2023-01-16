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Ось що не можна робити з пустушкою перед тим, як давати дитині: поради лікаря

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Понеділок 16 січня 2023 19:53
Ось що не можна робити з пустушкою перед тим, як давати дитині: поради лікаря Як пустушка впливає на формування дітей (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Для більшості батьків немовлят соска-пустушка стає просто справжньою панацеєю в багатьох ситуаціях. Однак, важливо вибрати саме ту, яка підійде дитині. Також є деякі речі, які категорично не можна робити з пустушкою, перед тим як давати дитині.

Про це повідомила стоматолог Юлія Слащова в Instagram.

Для чого дитині потрібна пустушка

Дитина народжується без зубів і з дистальним (заднім) положенням нижньої щелепи. Це полегшує проходження немовляти через родові шляхи. Надалі під час смоктальних рухів нижня щелепа висувається вперед і закріплюється в правильному співвідношенні. ⠀

Смоктальний рефлекс необхідний для втамування голоду і допомагає малюку заспокоїтися. Нереалізований смоктальний рефлекс може призвести до неврозів.

Дитині, яка знаходиться на грудному вигодовуванні, пустушка не потрібна, адже смоктальний рефлекс повністю задовільняється груддю, і її використання може навіть призвести до відмови від грудей.

Що не можна робити з пустушкою

Загалом лікар каже, що ніколи дорослим не можна облизувати пустушку, перед тим, як дати її дитині. Ротова порожнина дорослої людини заселена різноманітними мікробами, і велика частина з них - представники умовно-патогенної флори.

Зокрема, якщо організм дорослої людини цілком здатний впоратися з їх впливом, то ось імунний захист дітей може не дати належну відповідь. Облизування може стати причиною переселення флори з порожнини рота до дитини та викликати стоматити мікробного та грибкового походження, кишкову паличку, герпес та карієс.

Розмір пустушки має збільшуватися з віком дитини. Надійні виробники вказують вік дитини на упаковці пустушки. Цим не можна нехтувати, адже це важливо для правильного формування зубо-щелепної системи.

Також нова пустушка має бути чиста, тому що є ризик виникнення кандидозу. Нову обов’язково простерилізуйте, змінювати її потрібно мінімум кожен місяць. Зберігати - в чистих і герметичних футлярах або контейнерах.

Окрім того, якщо під час сну вона випала у малюка з ротика і він спить та не плаче, то не намагайтеся запхати її назад. ⠀

Раніше Комаровський розповідав, як відучити дитину від пустушки.

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