7 речей, які гості одразу помічають у вашому будинку

Запах

Експерт з прибирання Беккі Рапінчук розповіла, що запах вашого дому "вітає" гостей, щойно вони у нього заходять.

"Ми не завжди розпізнаємо запах власного будинку, тому важливо відкрити вікно, поставити дифузор або запалити свічку, якщо є запах, який потрібно приховати", - зазначила вона.

Також, якщо у вашому будинку є тварина, то регулярно замінюйте лотки.

Освітлення

Гарне освітлення допомагає створити затишну атмосферу у домі.

Це може бути так само просто, як додати ще кілька настільних ламп навколо вашого простору або збільшити потужність деяких лампочок.

Правильне освітлення допоможе створити приємну атмосферу.

Замість того, щоб покладатися виключно на верхнє освітлення, спробуйте включити різні джерела світла, якщо ви збираєтеся ввечері.

Безлад

Гості зазвичай бачать, наскільки охайним є ваш будинок. Доведення до ладу місць загального користування та очищення поверхонь, таких як журнальний столик і кухонна стійка можуть створити більш спокійну атмосферу.

Кухня та ванна кімната

Вам не потрібно очищувати до блиску кожен куток вашого дому, перш запросити гостей. Але базове прибирання кухні та ванної кімнати справить гарне враження.

Якщо ви знаєте, що ваші гості будуть на кухні, виділіть пару хвилин, щоб протерти все. У ванній кімнаті покладіть свіжі рушники та очистіть туалет.

Кімнатні рослини

Додавання зелені в декор вашого дому додасть яскравого кольору та текстури простору, що оцінять гості. Крім того, кімнатні рослини мають властивість підвищувати настрій.

Порожні стіни

Додавання мистецтва та фотографій може творити чудеса з простором.

Варто витратити час і бюджет на розвішування картин у будинку.

Температура

Температура - ​​це один з елементів, про який деякі господарі забувають. Однак, це дуже важливо для враження ваших гостей.

Переконайтеся, що температура у вашому домі є комфортною.