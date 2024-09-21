Коли збирати кабачки в цьому році, щоб вони довго зберігалися

Коли настає оптимальний час для збору кабачків

Кабачки потрібно знімати з куща вчасно, адже це впливає не тільки на смакові якості плодів, а й на здатність рослини родити далі.

Якщо ж затягнути зі збором, плоди можуть стати сухими та волокнистими, а їхня шкірка - загрубіти. Це непогано для тривалого зберігання, оскільки такі кабачки добре консервуються та не розвалюються при обробці, як це іноді трапляється з недозрілими. Крім того, їхні великі насіння можна зберегти для посіву на наступний рік.

Молоді кабачки, навпаки, мають ніжну текстуру, соковитий м'якуш та тонку шкірку. Їх ідеально додавати до гарячих страв одразу після збору.

Оптимальний розмір таких овочів - до 18 см. Їх легко приготувати, навіть не очищуючи від шкірки, а невеликі насіння не потребують додаткової обробки.

Коли збирати кабачки у 2024 році

Строки збору кабачків залежать від сорту. Ранньостиглі плоди можна збирати вже на 25-40 день після появи сходів. Такі кабачки мають короткий термін зберігання, тому їх варто вживати відразу.

Середньостиглі сорти готові до збору через 45-55 днів - ці овочі можуть зберігатися до середини зими. Пізньостиглі сорти досягають зрілості на 60-80 день і при правильному зберіганні можуть лежати до 9 місяців.

Особливо варто пам'ятати про те, що кабачки дозрівають поступово. Тому ранні сорти краще збирати кожні 3-4 дні, а пізньостиглі - раз на тиждень або навіть два.

Кабачки мають свої нюанси в умовах зберігання (фото: Pixabay.com)

Вплив місячного календаря на збір врожаю

Якщо ви плануєте тривале зберігання кабачків, звертайте увагу на місячний календар. У певні дні місячного циклу збір гарбузових вважається найбільш сприятливим для тривалого зберігання врожаю.

У 2024 році найкращі дні для збору кабачків за місячним календарем такі: 19-24, 27-29 вересня.

Як правильно збирати кабачки

Збирати кабачки найкраще в суху погоду, вранці або ввечері, щоб зрізи встигли затягнутися до ночі.

За кілька днів до збору рекомендується припинити полив та підживлення, оскільки це знижує ризик зараження плодів. Слід використовувати гострий ніж, щоб зрізати кабачок з хвостиком не менше 5 см. Важливо не відламувати плід руками, інакше місце зрізу може почати гнити, що вплине на всю рослину.

Після збору кабачки варто просушити і акуратно змахнути землю, не пошкоджуючи захисний восковий наліт. Цей наліт важливий для захисту плоду від зовнішніх впливів. Невеликі подряпини не страшні - вони швидко затягуються природним шляхом.

Як зберігати кабачки

Щоб кабачки зберігалися довше, місце зрізу варто присипати золою або активованим вугіллям. Ідеальний варіант - вмочити хвостик у парафін для кращого зберігання.

Кабачки слід тримати в прохолодному, добре провітрюваному приміщенні з температурою +4-10°С і вологістю не більше 70%. У теплій кімнаті плоди швидко затвердіють, стануть сухими та волокнистими.

Кладіть кабачки в один шар, щоб вони не стикалися один з одним. Для цього можна використовувати солому або папір як прокладку. Уникайте зберігання поруч із фруктами, які виділяють етилен, оскільки це може пришвидшити псування овочів.