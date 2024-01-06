Ось які біодобавки краще не приймати, щоб не нашкодити своєму здоров'ю

Не варто купувати добавки з біотином і колагеном

Дослідження показують, що багато добавок для волосся, шкіри та нігтів містять набагато більше біотину, ніж потрібно нашому організму.

"Споживання занадто великої кількості біотину може змінити результати тестів при перевірці щитоподібної залози, серцевого тестування і потенційно навіть тестування на вітамін D", - пояснює дерматолог Ребекка Хартман.

Отримання біотину та колагену природним шляхом через збалансоване харчування є набагато кращим і безпечнішим способом отримання цих вітамінів. Експерти рекомендують їсти продукти з високим вмістом біотину та колагену - квасолю, молочні продукти, яєчні жовтки.

Добавки магнію не покращать сон

За словами клінічного психолога Шелбі Гарріс, добавки магнію не допоможуть вам заснути, якщо у вас немає дефіциту магнію або ви не отримуєте його в достатній кількості.

Надлишок магнію може негативно вплинути на здоров’я та викликати побічні ефекти, такі як порушення серцевого ритму або проблеми з нирками. Замість того, щоб приймати добавки магнію, отримуйте мінерал зі свого раціону, вживаючи такі продукти, як шпинат, арахісове масло та банани.

Не всім потрібно приймати полівітаміни

Якщо ви їсте правильну їжу та отримуєте вітаміни зі свого раціону, вам не потрібно приймати полівітаміни, стверджує терапевт Елізабет Ко.

Середземноморська дієта, багата квасолею, цільним зерном, свіжими фруктами та овочами, може допомогти вам отримати ці поживні речовини. Вегани, вегетаріанці, люди з проблемами зі шлунком або з дефіцитом поживних речовин можуть отримати користь від додавання полівітамінів до свого щоденного режиму.

Антивіковий ефект таурину ще не доведений

Таурин - це амінокислота, яка природним чином виробляється в організмі людини. Зараз вчені вивчають її ефекти проти старіння, оскільки було доведено, що таурин збільшує тривалість життя мишей.

Медики зазначають, що найкращі методи проти старіння - це фізичні вправи, особливо високоінтенсивні з обтяженнями, тричі на тиждень та здоровий сон.

Добавки з вітамінами С і D - не найкращий засіб для зміцнення імунітету

Вітамін С і вітамін D можуть допомогти підтримувати функцію вашої імунної системи, але існує більше доказів ефективності добавок вітаміну D, ніж вітаміну C.

Згідно з даними, ці добавки найкраще працюють для людей з дефіцитом вітаміну C або D, заявляє інфекціоніст Майкл Бен-Адерет. Він радить здоровій людині зміцнювати імунітет, дотримуючись здорової збалансованої дієти, займаючись спортом, віддаючи перевагу сну та роблячи щеплення.