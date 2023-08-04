Ось як треба голитися, щоб у вас ніколи не було подразнення

Якщо ви вирішили позбавитися волосся на тілі, швидше за все, для їх видалення, вам знадобиться бритва. Так, гоління - це швидко, легко та ефективно. Але цей метод має один мінус - подразнення на шкірі.

Що потрібно знати про гоління

Такі проблеми зі шкірою не тільки неприємні, але й доставляють дискомфорт, незалежно від того, чи з'являються вони на вашому обличчі або на лінії бікіні. Але зазвичай ви можете запобігти подразненню від бритви та нерівностям, змінивши техніку гоління.

Порізи після гоління зазвичай проявляються у вигляді ніжної червоної висипки після гоління, а бугорки виникають через вросле волосся (тобто нещодавно підстрижене волосся, яке скручується і знову вростає в шкіру), пояснює доктор Чен.

Але обидва типи подразнення шкіри часто спричинені неправильним голінням. За словами дерматолога, найбільш поширеними причинами є - невикористання крему для гоління або мила, гоління не в тому напрямку - протилежному росту волосся, використання тупої бритви, надмірне або занадто швидке гоління.

Як правильно голитися, щоб запобігти подразненню від бритви



Незалежно від того, чи голите ви обличчя, шию, ноги, пахви або лінію бікіні, доктор Чен рекомендує наступні кроки для гладкого гоління.

До гоління

Змочіть область теплою водою, щоб пом'якшити зовнішній шар шкіри (це полегшує видалення волосся) і нанесіть крем або гель для гоління.

Виберіть гостру бритву. Тупе лезо збільшує ваші шанси на появу порізів.

Під час гоління

Голіться за напрямом росту волосся, а не проти нього

Робіть короткі рухи, які дозволяють точно та ефективно голити (особливо у важкодоступних місцях)

Не голіть одну й ту саму область більше одного разу. Люди часто голять одне і те ж місце кілька разів, особливо при голінні лінії бікіні через густоту волосся, але багаторазове гоління однієї і тієї ж області часто викликає печіння від бритви

Після кожного руху промивайте бритву, щоб лезо не засмічувалося

Після гоління