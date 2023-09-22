Ось як смачно приготувати макарони та заощадити електроенергію: простий лайфхак

Як можна економно зварити макарони

Зварити макарони - це найпростіше, що можна зробити. Усе, що потрібно - це закипʼятити воду, підсолити її та покласти пасту. Середній час приготування складає близько 10 хвилин.

Однак, мало хто знав про так званий пасивний спосіб приготування макаронів.

Кулінар Найджела Лоусон розповіла, що можна вимикати електричну плиту задовго до того, як макарони будуть готові.

Такий метод допоможе уникнути переварення макаронів. До того ж це ще й допоможе заощадити гроші.

Необхідно, коли вода закипить, залишити макарони на дві хвилини, потім вимкнути вогонь, накрийте каструлю рушником і щільно закрийте кришкою.

У цей момент плита не працює, а макарони пасивно готуються.

Залиште макарони на стільки часу, скільки вказано на упаковці. Наприкінці злийте воду.

Помилки під час приготування макаронів

Не можна промивати холодною водою

Промивати зварені макарони холодною водою ні в якому разі не можна. Від цього вони втратять свій смак. Промивання макаронів вимиває з них крохмаль, тому вони стають несмачними.

Додайте сіль

Без додавання солі смачні макарони приготувати не вийде. Спецію потрібно додати в момент, коли вода активно кипить. Тоді макарони вийдуть смачні і не розваряться.

Олія

Досі поширений популярний міф, що додавання олії у воду запобігає злипанню макаронних виробів. З однієї сторони це правда, але, якщо ви готуєте макарони для подачі з соусом, краще від цього відмовитися, оскільки соус може стати зарідким і жирним.

Недостатня кількість води

Найчастіша помилка господинь - це наливати не достатню кількість води, але ж саме від цього залежить якість страви.

Варто врахувати, що на 100 грамів макаронів потрібно не менше 1 літра рідини.