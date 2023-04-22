Ось як огірки впливають на здоров'я: експерти назвали 8 науково доведених ефектів

Вживання огірків підтримує здоров'я кісток

Огірки - це багатий поживними речовинами низькокалорійний овоч. Він містить вітамін К, який допомагає будувати та зміцнювати кістки. В одному огірку близько 50 мікрограмів вітаміну К. А це понад 40% добової норми, яку потребує організм.

Освіжають дихання

"Огірки можуть допомогти впоратися з неприємним запахом через вміст води, клітковини та фотохімічних речовин. Вони на 95% складаються з води, що робить їх зволожуючими продуктами. Сухість у роті є поширеною причиною неприємного запаху з рота, оскільки слина допомагає вимивати бактерії в роті", - розповідає Джона Бурдеос, доктор медичних наук.

Вона пояснює, що коли людина зневоднена, то рот виробляє менше слини, що може призвести до неприємного запаху. Вживання огірків зволожує ротову порожнину, збільшує вироблення слини, допомагаючи цим "вимити" бактерії.

Огірки також містять поліфеноли та флавоноїди, які мають антиоксидантні властивості. Ці сполуки допомагають зменшити кількість бактерій у роті, які можуть викликати неприємний запах.

Можуть знизити тиск

Дослідження 2017 року показало, що артеріальний тиск знижується після вживання огіркового соку. 20 учасників у віці 60 років протягом тижня пили двічі на день сік з одного огірка, розведений з водою.

Дослідження показало "значний вплив" цього соку на зниження тиску.

Допомагають запобігти діабету

Щоб уникнути діабету, важливо не їсти високооброблених вуглеводів, відмовитися від солодких напоїв і обмежити споживання червоного м’яса. Також важливо більше їсти продуктів із низьким глікемічним індексом (ГІ).

ГІ - число, яке присвоюється продуктам в діапазоні від нуля до 100. Чим вищий індекс, тим більше підвищиться рівень цукру в крові після споживання цього продукту. Огірки мають глікемічний індекс 15, що робить їх продуктом з низьким показником. Такі харчі допомагають зменшити резистентність до інсуліну і знизити ризик діабету 2 типу.

Забезпечують зволоження

Огірки на 95% складаються з води, а це означає, що окрім хрусткої закуски, ви також отримуєте зволоження під час споживання огірків.

"Вони можуть допомогти підвищити загальне щоденне споживання рідини та підтримувати відчуття гідратації та оптимальне функціонування організму", - каже дієтолог Крістін Гіллеспі.

Сприяють схудненню

Огірки низькокалорійні, тому можуть сприяти втраті зайвої ваги. Завдяки високому вмісту води огірки надзвичайно ситні, що робить їх чудовою закускою для тих, хто хоче схуднути.

Усувають закрепи

З огляду на всю кількість води та клітковини, які ви знайдете в огірках, не дивно, що вони допомагають запобігти закрепам. Згідно з дослідженням, огірки мають "охолоджуючий ефект" на організм. Медики рекомендують додавати огірки в різні страви, щоб полегшити закрепи.

Зменшують здуття живота

Огірки здатні зменшити здуття живота. Частково це пов’язано з високим вмістом калію. Один овоч, що містить 442 мг калію, може забезпечити майже 10% вашої добової норми цього важливого мінералу.

"Калій може зменшити здуття живота, зменшуючи затримку води. Якщо воно виникло через закреп, вживання огірків зі шкіркою може дати організму стимуляцію клітковини, що допоможе зменшити відчувати здуття", - каже дієтолог Лорен Манакер.