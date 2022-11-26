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Так ось, чому вона погана дружина! Відповідь очевидна

Фото: Чому жінка може стати поганою дружиною (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Жінка-пила, яка постійно довбе чоловіка - класика не тільки анекдотична, але й життєва. Але чому так трапляється, коли на початку стосунків і створення сім'ї, янголята перетворюються на нестерпних бісів.

Про це пише канал Психологія.

Чому дружина весь час пиляє і не бачить у чоловікові мужчину?

Вся причина у вихованні. Бо часто дівчат цього не вчать, не вчать бути дружиною, ані порадами і настановами, ані власним прикладом.

Дівчат з дитинства вчать весь час пиляти. Вчать весь час вас довбати, говорити, ну що ти? Коли будеш мужиком нарешті?

Але просто сказати про те, що ти і так молодець, просто за фактом того, що ти народився, вибрав цю жінку і з нею знаходишся поруч, вірний їй, підтримуєш її? Цьому жінок не вчать.

Чоловіка треба хвалити

Дівчат цього не вчать, бо раптом вони захвалять чоловіка, і він розслабиться, ляже на дивані і перестане бути чоловіком.

Хоча насправді навпаки, якщо чоловіка хвалити, якщо в чоловікові визнавати лідера, йому не суперечити на кожному кроці, не намагатися все вирішувати за нього, а просто його надихати, завжди підтримувати і бути на його боці, що би не трапилося, він зверне за вас гори.

І тоді буде щасливою і жінка, і чоловік поруч з нею!

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Психологія