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Ось чому волосся повільне росте. Трихолог назвала помилку у митті голови, яку роблять майже усі

Що псує волосся (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Трихолог Ольга Понятовська назвала помилку, яку під час миття голови робить ледь не кожна людина. І саме тому волосся росте повільно та не виглядає здоровим.

Що заборонено робити під час миття голови, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: Instagram-сторінка трихолога, сайт Gazeta.pl.

Ніколи так не робіть під час миття голови

За словами трихолога, багато хто вважає, що для ефективного миття волосся потрібно наносити шампунь на усю його довжину. Але це велика помилка. За словами експерта, саме через такі дії волосся погано росте та швидко брудниться. А це призводить до постійного миття голови.

Мало того, коли ви намагаєтеся утворити піну на довжині, ви механічно пошкоджуєте волосся. Через волосся стає ламким, а посічені кінчики йдуть як неприємний "бонус".

Замість того, аби наносити шампунь на усе волосся, спробуйте втирати засіб у шкіру голови. Робіть це обережно, масажними рухами. Потім, коли ви будете змивати шампунь, піна усе одно промиє довжину та забере зайву жирність. 

Як правильно мити волосся (фото: freepik.com)

Як не варто мити голову - не менш розповсюджені помилки

Окрім цього, ви можете псувати волосся тим, що наносите маску або бальзам чи кондиціонер на шкіру голови. Ці засоби, на відміну від шампуню, варто втирати обережними рухами виключно на довжину.

Також не слід часто робити пілінг голови. Нині засоби для "глибокого" очищення шкіри активно рекламуються, тому багато хто ризикує зіпсувати якість волосся регулярним використанням скрабів. 

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