Ось чому так складно схуднути. Причини, коли спорт і дієта не допомагають

Щоб зрозуміти, чи потрібна вам або вашим близьким допомога спеціалістів, розгляньмо найпопулярніші питання, які цікавлять багатьох людей, але не всі наважуються запитати.

Про те, як ваш психічний стан може впливати на набір ваги, розповіла лікар та health-експерт Уляна Вернер разом з психологом Тетяною Лицишин .

Як непомітно набирається вага? Про перекуси та "заїдання" стресу

Їжа - це не розрада, ви повинні сприймати їжу, як пальне для свого організму. Ми їмо для того, щоб жити, а не живемо, щоб їсти. Буває, ми сприймаємо їжу як заспокійливе, наприклад після емоційного важкого дня і "заїдаємо" свої емоції улюбленими стравами - це нормально, якщо це нерегулярно.

Бо якщо у людини є звичка "заїдати" свої переживання, то це проблема не тільки з їжею, а і з ментальним здоров’ям також. Маємо розуміти, що компульсивне переїдання виникає на фоні якоїсь проблеми, тривоги або неприємностей, можливо дратівливості. Але є ще дві нетипові причини чому люди набирають вагу:

Недоїдання - коли люди думають, що при обмеженні порцій вони будуть не набирати вагу, але протягом дня регулярно перекушують різними продуктами.

Харчування без режиму - коли ви їсте буквально по дорозі кудись або в цілому харчування будується тільки на перекусах.

Чим довше ви не звертаєтесь до спеціаліста та тягнете з лікуванням, тим довше будете заручником такої ситуації. З цим потрібно працювати.

Якщо у вас немає РХП (розладу харчової поведінки), але ви просто хочете дізнатись більше про харчування, то перше, що вам потрібно зробити - це навчитись відрізняти фізичний голод від емоційного.

Фізичний голод завжди відчувається на рівні шлунку, а не ротової порожнини, коли вам просто хочеться щось пожувати. Можете почати вести щоденник харчування та записувати, що ви їсте та як ваш організм відчуває себе після цього. Дуже багато ми їмо несвідомо та автоматично. Намагайтесь їсти без гаджетів, вмійте виділяти собі хоча б один прийом їжі в день, без використання телефону або телевізору.

За допомогою таблиці насичення та визначення голоду ви можете відстежувати стан вашого організму протягом дня.

Що робити, якщо маєте постійне невдоволення власним тілом?

Вам потрібно усвідомити, що кожне тіло - є нормальним. Кожна вага, кожна фігура - має право на існування.

Якщо ви відчуваєте, що вам нав'язали стандарти краси з інстаграму, будь ласка, спробуйте відписатись від людей, які пропагують "здорове тіло" та свою ідеальність. Навпаки, підпишіться на людей, які мають різну фігуру та реалістичне представлення тіла. Коли ми розширюємо фокус, нам простіше сприймати це як належне. Тому що мати целюліт, прищі або розтяжки - це норма.

Якщо ви женетесь за якоюсь конкретною цифрою, хочете на когось "спиратися" та копіювати, це означає, що навіть досягнувши цієї бажаної цифри ви не будете відчувати себе гармонійно та комфортно. Бо робите це не з любові до себе, а з бажання відповідати чужим стандартам.

Також, зараз ми бачимо багато марафонів зі схуднення в соціальних мережах під заголовками: "схудни до літа", "схудни до дня народження", "схудни до весілля" і т. д. Такі емоційні гойдалки не ведуть до схуднення, а навпаки до більшого набору ваги. Ви можете справді схуднути за ті 3 тижні, але потім те що ви скинули, набереться назад, бо ви повернетесь до свого звичного життя.

Якщо говорити про практичні техніки, то дуже простою технікою є лист підтримки. Цей лист ви повинні написати собі коли стаєте на шлях ремісії розладу харчової поведінки або хочете побудувати здорові стосунки зі своїм тілом.

Ви повинні розписати для чого ви стаєте на цей шлях - це вільна розповідь у будь-якому форматі. На цьому складному етапі ви будете потрапляти в емоційні гойдалки та це є нормально. Ми не можемо одразу бездоганно почати новий досвід, коли купу років ми жили по іншим правилам. Цей лист допоможе вам згадувати заради чого ви почали цей шлях та чому вам не слід здаватись.

Як зрозуміти, що у підлітка розлад харчової поведінки та вчасно допомогти

Не завжди самі підлітки розуміють, що у них розлад харчової поведінки. Але це можуть зрозуміти батьки та почати говорити про РХП з дітьми. Вже на цьому питанні можуть з’явитись конфлікти, бо для дітей це може бути нормою та вони не зрозуміють, що від них хочуть дорослі.

В першу чергу, це залежить від довіри у відносинах батьків та дітей. Дорослі можуть підійти та спитати: "як я тобі можу допомогти?" або "чи потрібна тобі моя допомога?". Але у більшості випадків воно так не працює, бо підлітки не хочуть про це говорити. Потрібно дуже обережно вести комунікацію, тому що діти можуть ще більше закритись якщо їм напряму говорити про проблеми з їжею.

Ви повинні поспостерігати за дитиною і тим, як вона ставитися до їжі та до свого тіла. Чи немає різкого схуднення або навпаки набору ваги, який настрій у дитини, чи вона втомлена. Бо може бути, що це звичайне емоційне переїдання, яке є абсолютно нормальним для кожної здорової людини час від часу.

Соціальні мережі є ще однією вагомою причиною виникнення РХП у дітей та підлітків. Ми постійно бачимо пропагування дієт, щоденних тренувань, зацикленості на здоровому харчуванні. Це не погано, якщо це все робиться у здоровій та екологічній атмосфері. Бо є таке захворювання як орторексія - це розлад харчування при якому людина занадто сильно зациклюється на тому, яку їжу вона споживає, щоб це були тільки "здорові" та екологічно чисті продукти. Це також веде до підвищеної тривожності та контролю усього, що людина їсть за день.

Якщо вас почав тривожити стан вашої дитини та його поведінка з їжею, перше, що вам необхідно зробити - це звернутись за допомогою до спеціаліста.

Це може бути психотерапевт напрямку когнітивно-поведінкової терапії для роботи з РХП. Якщо звернутись до несертифікованого спеціаліста, то є вірогідність, що людина не отримавши результату не звернеться за допомогою вдруге. Тому важливо якісно підібрати спеціаліста який зможе допомогти вашій дитині.

Питання стосовно сприйняття власного тіла та схуднення не втрачають свою актуальність в будь-який час. Для того, щоб допомогти жінкам покращувати своє фізичне та метальне здоров’я було створене жіноче ком'юніті UpMe.

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