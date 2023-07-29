Вот почему так сложно похудеть. Причины, когда спорт и диета не помогают

Чтобы понять, нужна ли вам или вашим близким помощь специалистов, рассмотрим вопросы, которые интересуют многих людей, но не все решаются спросить.

О том, как ваше психическое состояние может влиять на набор веса, рассказала врач и health-эксперт Ульяна Вернер вместе с психологом Татьяной Лицишин .

Как незаметно набирается вес? О перекусах и "заедании" стресса

Еда - это не утешение, вы должны воспринимать пищу, как горючее для своего организма. Мы едим для того, чтобы жить, а не живем, чтобы есть. Бывает, мы воспринимаем пищу как успокоительное, например после эмоционального тяжелого дня и "заедаем" свои эмоции любимыми блюдами - это нормально, если это нерегулярно.

Ведь если у человека есть привычка "заедать" свои переживания, то это проблема не только с едой, но и с ментальным здоровьем тоже. Следует понимать, что компульсивное переедание возникает на фоне какой-то проблемы, тревоги или неприятностей, возможно раздражительности. Но есть еще две нетипичные причины, почему люди набирают вес:

Недоедание - когда люди думают, что при ограничении порций они будут не набирать вес, но в течение дня регулярно перекусывают разными продуктами.

Питание без режима - когда вы едите буквально по дороге куда-нибудь или в целом питание строится только на перекусах.

Чем дольше вы не обращаетесь к специалисту и тянете с лечением, тем дольше будете заложником такой ситуации. С этим нужно работать.

Если у вас нет РПП (расстройства пищевого поведения), но вы просто хотите узнать больше о питании, то первое, что вам нужно сделать - это научиться отличать физический голод от эмоционального.

Физический голод всегда ощущается на уровне желудка, а не полости рта, когда вам просто хочется что-то пожевать. Вы можете начать вести дневник питания и записывать, что вы едите и как ваш организм чувствует себя после этого. Очень много мы едим бессознательно и автоматически. Старайтесь есть без гаджетов, умейте выделять себе хотя бы один прием пищи в день без использования телефона или телевизора.

С помощью таблицы насыщения и определения голода вы можете отслеживать состояние вашего организма в течение дня.

Что делать, если у вас есть постоянное недовольство собственным телом?

Вам нужно осознать, что каждое тело - является нормальным. Каждый вес, каждая фигура - имеет право на существование.

Если вы чувствуете, что вам навязали стандарты красоты с инстаграма, попробуйте отписаться от людей, которые пропагандируют здоровое тело и свою идеальность. Напротив, подпишитесь на людей, имеющих разную фигуру и реалистичное представление тела. Когда мы расширяем фокус, нам проще воспринимать это как должное. Потому что иметь целлюлит, прыщи или растяжки - это норма.

Если вы гонитесь за какой-то конкретной цифрой, хотите на кого-то "опираться" и копировать, значит, даже достигнув этой желаемой цифры вы не будете чувствовать себя гармонично и комфортно. Ибо делаете это не из любви к себе, а из желания соответствовать чужим стандартам.

Также, сейчас мы видим много марафонов по похудению в социальных сетях под заголовками: "похудей к лету", "похудей ко дню рождения", "похудей к свадьбе" и т. д. Такие эмоциональные качели не ведут к похудению, а наоборот к большему набору веса. Вы можете действительно похудеть за эти 3 недели, но потом то, что вы сбросили, наберется назад, потому что вы вернетесь к своей привычной жизни.

Если говорить о практических техниках, то очень простой техникой является письмо поддержки. Это письмо вы должны написать себе, когда становитесь на путь ремиссии расстройства пищевого поведения или хотите построить здоровые отношения со своим телом.

Вы должны расписать для чего вы становитесь на этот путь - это свободный рассказ в любом формате. На этом сложном этапе вы будете попадать в эмоциональные качели и это нормально. Мы не можем сразу безупречно начать новый опыт, когда кучу лет мы жили по другим правилам. Это письмо поможет вам вспоминать ради чего вы начали этот путь и почему вам не следует сдаваться.

Как понять, что у подростка расстройство пищевого поведения и помочь

Не всегда сами подростки понимают, что у них расстройство пищевого поведения. Но это могут понять родители и поговорить о РПП с детьми. Уже на этом вопросе могут возникнуть конфликты, потому что для детей это может быть нормой, и они не поймут, что от них хотят взрослые.

В первую очередь это зависит от доверия в отношениях родителей и детей. Взрослые могут подойти и спросить: "как я могу тебе помочь?" или "нужна ли тебе моя помощь?" Но в большинстве случаев оно так не работает, потому что подростки не хотят об этом говорить. Нужно очень осторожно вести коммуникацию, потому что дети могут еще больше закрыться, если им напрямую говорить о проблемах с едой.

Вы должны понаблюдать за ребенком и тем, как он относиться к пище и своему телу. Нет ли резкого похудения или наоборот набора веса, какое настроение у ребенка, или он уставший. Ибо может быть, что это обычное эмоциональное переедание - абсолютно нормальное для каждого здорового человека время от времени.

Социальные сети являются еще одной веской причиной возникновения РПП у детей и подростков. Мы постоянно видим пропаганду диет, ежедневных тренировок, зацикленности на здоровом питании. Это не плохо, если это делается в здоровой и экологической атмосфере. Ибо есть такое заболевание как орторексия - это расстройство питания, при котором человек слишком сильно зацикливается на том, какую пищу он потребляет, чтобы это были только "здоровые" и экологически чистые продукты. Это также ведет к повышенной тревожности и контролю всего, что человек ест за день.

Если вас начало тревожить состояние вашего ребенка и его поведение с едой, первое, что вам необходимо сделать - это обратиться за помощью к специалисту.

Это может быть психотерапевт направления когнитивно-поведенческой терапии для работы с РПП. Если обратиться к несертифицированному специалисту, то есть вероятность, что человек, не получив результата, не обратится за помощью во второй раз. Поэтому важно качественно подобрать специалиста, который сможет помочь вашему ребенку.

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