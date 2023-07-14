Ось чому енергетичні напої вбивають та кому їх пити категорично не можна

Енергетичні напої дуже небезпечні для здоров'я. Вони шкодять не лише дорослим, а й неповнолітнім дітям, які можуть їх без проблем купити.

Які наслідки можуть призвести до частого вживання енергетичних напоїв і чому діти не повинні їх пити, повідомляють на польському ресурсі Stronazdrowia.

Що таке енергетики та як вони працюють?

Енергетичні напої - це безалкогольні напої, зазвичай газовані та солодкі, що містять великі дози кофеїну, а також вітаміни (переважно групи В), похідні амінокислот і рослинні екстракти. Їхнє завдання стимулювати центральну нервову систему і тим самим знизити стомлюваність, скоротити час реакції та підвищити концентрацію та витривалість.

Енергетичні напої зазвичай також містять велику кількість цукру, який має покращити їх смак, додати енергії та посилити дію кофеїну. У той самий час це впливає калорійність напою, у якому може бути 57 ккал на 100 мл.

Перший енергетичний напій з'явився у США у 1949 році та називався Dr. Enuf. У Європі вони були вперше представлені у 1987 році. Потім ринок розширився по всьому світу, ставши дуже популярним після запуску Red Bull в 1997 році.

З того часу ринок енергетичних напоїв зростає дуже швидкими темпами, що привернуло увагу вчених та лікарів до побічних ефектів від вживання цих "шипучок". У деяких країнах, наприклад, у США продаж енергетичних напоїв заборонений особам молодше 21 року.

Чому "енергетики" небезпечні?

Основне завдання енергетиків - дати швидкий "енергетичний заряд" за рахунок поєднання стимуляторів та підсилювачів енергії. Дослідження підтверджують, що кофеїн, що міститься в них, покращує пам'ять і настрій, а також підвищує пильність.

Хоча виробники гарантують безпеку вживання напоїв, вчені десятиліттями вивчають їхній вплив на організм людини. У той час як епізодичне вживання властивостей енергетичних напоїв не повинно нашкодити здоровій дорослій людині, дітям та підліткам, які, на жаль, складають велику групу покупців, а також вагітним жінкам пити енергетичні напої взагалі не можна.

Надмірне споживання енергетичних напоїв може призвести до судом, серцевої аритмії, коми та ураження печінки. Описані також випадки смерті, пов'язані з прийомом великої кількості енергетичних напоїв.

Протягом багатьох років дослідники спостерігали ряд побічних ефектів, викликаних занадто частим вживанням напоїв, багатих на кофеїн.