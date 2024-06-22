Ось чому яблучний оцет такий корисний: його 5 переваг

Яблучний оцет - це різновид оцту, виготовленого з ферментованого яблучного соку. Його виготовляють шляхом подрібнення яблук, витягування соку, а потім додавання бактерій і дріжджів.

Чи справді він такий корисний - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

В чому користь яблучного оцту?

Оцет відомий своїм виразним кислим смаком і сильним запахом оцтової кислоти та інших органічних сполук.

Двічі сертифікований лікар, доктор медичних наук Кунал Суд додає, що оцтова кислота, зокрема, має користь для здоров’я.

"Рекомендована доза оцтової кислоти, щоб отримати її переваги, становить 750 міліграмів на день", - пояснив він у нещодавній публікації в TikTok.

Переваги яблучного оцту

Яблучний оцет може не зовсім виправдати свій ажіотаж, але це не означає, що він не має користі. Це лише деякі з переваг, які ви можете очікувати від його регулярного прийому ACV.

Контроль рівня цукру в крові

Яблучний оцет може допомогти регулювати рівень цукру в крові, що робить його корисним для тих, хто страждає переддіабетом або діабетом, хоча він, звичайно, не є ліками від того й іншого.

Одне дослідження показало, що він може підвищити чутливість до інсуліну після вживання їжі з високим вмістом вуглеводів і зменшити стрибки цукру в крові.

Однак він не повинен замінювати стандартне лікування для хворих на діабет. Експерти з UChicago Medicine додають, що хоча яблучний оцет ніколи не слід використовувати як альтернативу лікам, це достатньо безпечне доповнення до плану лікування діабету (якщо у вас немає захворювання нирок). Однак важливо спочатку обговорити це з лікарем.

Контроль ваги

Деякі попередні дослідження показують, що споживання яблучного оцту може допомогти в контролі ваги тіла, але що він найкраще працює в поєднанні з традиційними засобами схуднення, включаючи здорову дієту та фізичні вправи.

Дослідження 2018 року, опубліковане в Journal of Functional Foods, в якому взяли участь 44 особи з ожирінням і надмірною вагою, виявило кілька переваг, пов’язаних із вагою, від прийому яблучного оцету.

У цьому дослідженні пероральний прийом оцету разом з дієтою з обмеженим вмістом калорій (RCD) значно знизив масу тіла, ІМТ, окружність стегон та індекс вісцерального ожиріння (VAI) порівняно з іншими групами.

Поліпшення травлення

Багато людей повідомляють про поліпшення травлення після регулярного вживання яблучного оцту. Його кислотність може допомогти ефективніше розщеплювати їжу, хоча це більше базується на особистих історіях, ніж на науці.

Крім того, оцет містить здорові бактерії, які можуть мати пробіотичний ефект на кишечник. Зменшення печії та покращення кислотного рефлюксу є ще двома його можливими шлунково-кишковими перевагами.

Яблучний оцет - корисний для здоров'я (Скриншот)

Антимікробні властивості

Крім того, яблучний оцет приносить користь організму завдяки своїм протимікробним властивостям. Деякі дослідження показують, що при місцевому застосуванні оцтова кислота в продукті може боротися з грибками та вбивати шкідливі бактерії, які можуть призвести до шкірних інфекцій.

Деякі люди повідомляють про зменшення прищів після регулярного нанесення яблучного оцту на схильні до прищів ділянки. Однак перед цим важливо розбавити оцет водою, щоб уникнути подразнення. Спершу проведіть тест, щоб переконатися, що ви не подразните більшу ділянку шкіри.

Зниження рівня холестерину

Помірне споживання оцту може допомогти знизити рівень холестерину та тригліцеридів. Обидва вони можуть, у свою чергу, знизити ризик серцевих захворювань.

Як вживати яблучний оцет

Розводити в рідині

Деякі люди приймають рідкий яблучний оцет у нерозведеному вигляді, але експерти кажуть, що це не тільки неприємно, але й шкідливо для здоров’я. Через високий рівень кислотності нерозбавлений яблучний оцет може викликати подразнення та запалення стравоходу, шлунка тощо.

Важливо розводити яблучний оцет у воді перед вживанням, щоб захистити зуби, горло та слизову оболонку шлунка. Зазвичай одна-дві столові ложки на велику склянку води - оптимальний варіант.

Додавання в їжу

Ви також можете включити яблучний оцет в приготування їжі. Зокрема, багато людей використовують його для приготування корисної заправки для салату, змішуючи його з оливковою олією, травами та іншими інгредієнтами.

В вигляді добавок

Жувальні добавки наразі також доступні, і деякі з них чітко вказують безпечні рівні дозування.