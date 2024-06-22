Вот почему яблочный уксус так полезен: его 5 преимуществ

Яблочный уксус – это разновидность уксуса, изготовленного из ферментированного яблочного сока. Его производят путем измельчения яблок, извлечения сока, а затем добавление бактерий и дрожжей.

Действительно ли он так полезен – читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

В чем польза яблочного уксуса?

Уксус известен своим выразительным кислым вкусом и сильным запахом уксусной кислоты и другими органическими соединениями.

Дважды сертифицированный врач, доктор медицинских наук Кунал Суд добавляет, что уксусная кислота, в частности, полезна для здоровья.

"Рекомендуемая доза уксусной кислоты, чтобы получить ее преимущества, составляет 750 мг в день", - пояснил он в недавней публикации в TikTok.

Преимущества яблочного уксуса

Яблочный уксус может не совсем оправдать свой ажиотаж, но это не значит, что у него нет пользы. Это лишь некоторые из преимуществ, которые можно ожидать от его регулярного приема ACV.

Контроль уровня сахара в крови

Яблочный уксус может помочь регулировать уровень сахара в крови, что делает его полезным для тех, кто страдает диабетом или диабетом, хотя он, конечно, не является лекарством от того и другого.

Одно исследование показало, что он может повысить чувствительность к инсулину после еды с высоким содержанием углеводов и уменьшить скачки сахара в крови.

Однако он не должен заменять стандартное лечение для больных диабетом. Эксперты из UChicago Medicine добавляют, что хотя яблочный уксус никогда не следует использовать в качестве альтернативы лекарству, это достаточно безопасное дополнение к плану лечения диабета (если у вас нет заболевания почек). Однако важно сначала обсудить это с лечащим врачом.

Контроль веса

Некоторые предыдущие исследования показывают, что потребление яблочного уксуса может помочь в контроле веса тела, но он лучше всего работает в сочетании с традиционными средствами похудения, включая здоровую диету и физические упражнения.

Исследование 2018 года, опубликованное в Journal of Functional Foods, в котором приняли участие 44 человека с ожирением и избыточным весом, выявило несколько преимуществ, связанных с тяжестью, от приема яблочного уксуса.

В этом исследовании пероральный прием уксуса вместе с диетой с ограниченным содержанием калорий (RCD) значительно снизил массу тела, ИМТ, окружность бедер и индекс висцерального ожирения (VAI) по сравнению с другими группами.

Улучшение пищеварения

Многие сообщают об улучшении пищеварения после регулярного употребления яблочного уксуса. Его кислотность может помочь более эффективно расщеплять пищу, хотя это больше базируется на личных историях, чем на науке.

Кроме того, уксус содержит здоровые бактерии, которые могут оказать пробиотический эффект на кишечник. Уменьшение изжоги и улучшение кислотного рефлюкса являются еще двумя возможными желудочно-кишечными преимуществами.

Яблочный уксус - полезный для здоровья (Скриншот)

Антимикробные свойства

Кроме того, яблочный уксус приносит пользу организму благодаря своим противомикробным свойствам. Некоторые исследования показывают, что при местном применении уксусная кислота в продукте может бороться с грибками и убивать вредные бактерии, которые могут привести к кожным инфекциям.

Некоторые люди сообщают об уменьшении прыщей после регулярного нанесения яблочного уксуса на склонные к прыщам участки. Однако перед этим важно разбавить уксус водой во избежание раздражения. Сначала проведите тест, чтобы убедиться, что вы не раздражите больший участок кожи.

Снижение уровня холестерина

Умеренное употребление уксуса может помочь снизить уровень холестерина и триглицеридов. Оба они могут в свою очередь снизить риск сердечных заболеваний.

Как употреблять яблочный уксус

Разводить в жидкости

Некоторые люди принимают жидкий яблочный уксус в неразбавленном виде, но эксперты говорят, что это не только неприятно, но и вредно для здоровья. Из-за высокого уровня кислотности неразбавленный яблочный уксус может вызвать раздражение и воспаление пищевода, желудка и т.д.

Важно разводить яблочный уксус в воде перед употреблением, чтобы защитить зубы, горло и слизистую желудка. Обычно одна-две столовые ложки на большой стакан воды - оптимальный вариант.

Добавление в пищу

Вы также можете включить яблочный уксус в приготовление пищи. В частности, многие используют его для приготовления полезной заправки для салата, смешивая его с оливковым маслом, травами и другими ингредиентами.

В виде добавок

Жевательные добавки также доступны, и некоторые из них четко указывают безопасные уровни дозировки.