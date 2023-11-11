Ось з чим треба їсти гречку, щоб отримувати максимум користі

З чим їсти гречку для максимальної користі

"Попри всі свої переваги, гречана крупа не містить всіх незамінних амінокислот. Рослинні білки засвоюються гірше за білки м’яса, риби, птиці, яєць, молочних продуктів", - каже дієтолог.

За її словами, якщо з рослинної їжі білки засвоюються на 70%, то тваринної - на 95-96%. Тому гречану кашу корисно доповнювати та збагачувати тваринним білком.

"Гречану каша дітям можна їсти з яйцем, рибою, м’ясом птиці та навіть з сиром. Варіантів величезна кількість. Крупу корисно поєднувати з овочами, наприклад, з капустами: морською, броколі та квашеною білокачанною. Таке поєднання буде багате на харчові волокна, які виступають в ролі природного сорбенту, вітамінів та мінералів", - каже дієтолог.⁣

Також вона пояснює, що вода, в якій вариться гречка, вбирає всі корисні речовини цієї крупи. Тому під час варіння варто правильно розраховувати кількість води, щоб її не зливати. Ідеальні пропорції: 1 частина гречки до 2,5 частини води.⁣

"З гречаної крупи готують не тільки каші, але також використовують гречане борошно у випічці, щоб замінити пшеничне борошно. У гречці немає глютену - це оптимальний варіант для людей, які страждають його непереносимістю", - пояснює Фус.

Що готувати з гречки

"Зваріть гречану кашу, наріжте невеликими кубиками помідори та сир фета. А за бажання можна розбавити смак і оливками - так смак вийде схожим на грецький салат, але куди більш ситний", - радить дієтолог.⁣⁣

Також вона рекомендує готувати ризотто з гречки та грибів. Оскільки гречка і гриби готуються швидко - цей рецепт виручить, коли хочеться чогось смачного, а часу зовсім мало.

"Зваріть трохи гречки та приготуйте салат з додаванням персиків, чорниці, граната, руколи та волоських горіхів. Такий освіжаючий салат може підійти для перекусу, як другий сніданок", - говорить Фус.

Ще один рецепт від дієтолога - рагу із гарбуза, нуту, куркуми і гречки. Воно корисне і поживне. Така страва позитивно позначиться на імунній системі.

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