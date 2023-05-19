ua ru
Пт, 19 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ось чим потрібно підживити півонії, щоб великі бутони тішили око

Новость на русском →
П'ятниця 19 травня 2023 14:21
Ось чим потрібно підживити півонії, щоб великі бутони тішили око Чим підживити півонії (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Майже усі жінки люблять півонії. Щоб квіти цвіли пишно та гарно, їх потрібно підживлювати, причому в правильні терміни й неодноразово. Тільки тоді великі бутони будуть тішити око.

Коли та чим потрібно підживлювати півонії - читайте на Styler нижче.

Коли потрібно підживлювати

Півонії потрібно підживлювати чотири рази, а саме:

  • на самому початку сезону, ранньою весною;
  • в період бутонізації;
  • під час цвітіння;
  • після цвітіння.

Перше підживлення необхідно проводити ще ранньою весною - "по крижаній скоринці". Вносимо під кожен кущ 20 г сечовини: вона вбереться у ґрунт разом із талою водою.

Далі з профілактичною метою ґрунт необхідно пролити розчином марганцівки (2 г на відро води). Ця обробка не тільки убезпечить квіти від грибкових захворювань, але й сприяє кращому зростанню пагонів та коренів.

А коли відростуть молоді пагони, їх потрібно обробити 1% розчином бордоської рідини.

Наступне підживлення потрібно проводити під час бутонізації рослини. Приблизно за два тижні до цвітіння підгодовуємо піони розчином настою коров'яку (1:10) з додаванням 20 г сульфату калію і 40 г суперфосфату на відро води.

Раз на місяць можна провести і позакореневе підживлення. Для цієї мети підійде комплексне мінеральне добриво, яке слід розводити згідно з інструкцією.

Отриманою сумішшю обприскуємо рослини або поливаємо з лійки з дрібним ситом.

Що не можна робити з півоніями

Зрізати квіти можна лише з рослини, якій виповнилося чотири роки. Річ у тім, що дають цвісти півонії не одразу, а тільки на третій рік після висаджування, тому що в перші два роки вона повинна сформувати міцну кореневу систему.

Зрізати суцвіття біля самого коріння не можна. Найкраще зрізати квітку не більше 40 сантиметрів у довжину.

Коли квітка зрізана - обірвіть нижні пелюстки, щоб у вазі вони не доторкалися до води. Все тому, що від води вони можуть почати неприємно пахнути та будуть теж пити воду, і півонія не буде довго стояти у вазі.

Раніше ми повідомляли, як використати бузок у домашніх умовах.

Також ми писали, що робити з корінням орхідеї, що стирчить з горщика.

Читайте РБК-Україна в Google News
півонії підживлення цветы