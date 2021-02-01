ГРВІ легко сплутати з коронавірусом: лікар назвав найбільш точні симптоми

Доктор Комаровський пояснив, як відрізнити коронавірус від ГРВІ (Колаж РБК-Україна)

Коронавірус буває складно відрізнити від грипу або ГРВІ. Всі ці захворювання мають вірусну природу і симптоми дуже схожі. Однак у всіх цих захворювань є важливі відмінності.

Відомий педіатр, лікар Євген Комаровський розповів на своїй сторінці в Instagram, за якими ознаками можна відрізнити, чим саме захворів чоловік. Він розмістив табличку з симптомами, де видно, що більшість проявів схожі. А саме: лихоманка, кашель, біль у м'язах і суглобах, головний біль, сильна втома. А ось нежить і біль у горлі зазвичай говорить про ГРВІ.

Втрата нюху при наявності інших симптомів вірусного захворювання говорить про COVID-19. Також відмінною рисою може стати задишка, яка при грипі буває рідко, особливо на початку хвороби.

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Доктор пояснює, що наявність втрати нюху і задишка в перші дні хвороби, які поєднуються з сильною слабкістю, ломотою в кістках і суглобах, головним болем і лихоманкою – говорять про те, що людина заразилася коронавірусом і йому треба негайно звернутися до лікаря.

"Якщо у вас повна втрата нюху і смаку, то з ймовірністю, що перевищує 99%, — це коронавірус. Але в цілому ковід 19 діагностується зі 100%-ною вірогідністю тільки після обстеження, тестів на присутність вірусу або антитіл до нього плюс дуже специфічні зміни в легенях, які видно при комп'ютерній томографії. Але парадокс полягає в тому, що якщо хвороба протікає без дихальної недостатності, тобто в організмі вистачає кисню, ви дихаєте і не задихаєтеся, то ніяких особливостей в лікуванні немає. Коронавірус лікується так само, як будь-які соплі, будь-який грип або риновірус", - пояснив Комаровський.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що медики назвали головні ознаки постковідного синдрому.

А також розповідали про те, що лікар назвав симптоми легкої форми коронавірусу.