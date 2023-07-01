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Ортопед розповів, яке взуття потрібно носити влітку, щоб не мати захворювань суглобів

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Україна, Субота 01 липня 2023 12:30
Ортопед розповів, яке взуття потрібно носити влітку, щоб не мати захворювань суглобів Яке взуття потрібно носити влітку (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Вибір взуття є дуже важливим, адже прямо пропорційно впливає на стан здоров'я суглобів, поставу та можливість нормально рухатися в майбутньому. Тому не варто купувати незручне, маленьке чи неякісне взуття. Особливу увагу потрібно приділяти й вибору літнього взуття.

Як це правильно робити, розповів Styler ортопед-травматолог Олександр Галузинський.

На що звертати увагу при виборі взуття, щоб мати здорові суглоби

За словами лікаря, оптимальний варіант для жінок - це взуття з невеличким підбором розміром 3-4 сантиметри.

Проте ідеальним вибором стане спортивне та напівспортивне взуття з супінатором, яке пружинить під час ходьби.

Завдяки здатності пружинити навантаження з колінних, кульшових суглобів і попереку буде зніматися. Таким чином ви зможете уникнути появи затисків, болю та інших проблем у майбутньому.

Чого потрібно уникати в юності, щоб не мати проблем у старості

Експерт радить раз і назавжди запам'ятати, що суглоби не люблять травм. Він пояснює, що важкі травми, які ви отримали під час занять екстремальними видами спорту, обов’язково нагадають про себе в старості.

"У похилому віці вони можуть викликати різноманітні захворювання суглобів. У тому числі й артроз. Надлишкова вага також сприяє розвитку артрозу. Тому основних порад, які стануть вам у пригоді в молодості, дві: стежте за здоров'ям та уникайте серйозних травм", - сказав він.

Як правильно вибирати зручне взуття

Під час примірки дотримуйтеся цих правил:

  • Не приміряйте по одному, а відразу пару. Річ у тому, що ноги анатомічно можуть відрізнятися одна від одної. Тому на правій нозі взуття може сидіти зручно, а на лівій - ні.
  • Зігніть руками підошву. Вона повинна бути еластичною та гнучкою.
  • Не купуйте взуття із занадто вузькими носками чи зависокими підборами. Вам буде незручно носити його протягом дня, тому воно просто непрактичне.
  • Обирайте пару чітко за розміром. Трохи більше чи трохи менше взуття може серйозно зашкодити стопі та суглобам.
  • Віддавайте перевагу натуральним матеріалам. Це важливо як для теплого, так і для холодного сезону.

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