Ортопед рассказал, какую обувь нужно носить летом, чтобы не было заболеваний суставов
Выбор обуви очень важен, ведь прямо пропорционально влияет на состояние здоровья суставов, осанку и возможность нормально двигаться в будущем. Поэтому не стоит покупать неудобную, маленькую или некачественную обувь. Особое внимание нужно уделять и выбору летней обуви.
Как это правильно делать, рассказал Styler ортопед-травматолог Александр Галузинский.
На что обращать внимание при выборе обуви, чтобы иметь здоровые суставы
По словам врача, оптимальный вариант для женщин - это обувь с небольшим каблуком размером 3-4 сантиметра.
Однако идеальным выбором станет спортивная и полуспортивная обувь с супинатором, которая пружинит во время ходьбы.
Благодаря способности пружинить нагрузку с коленных, тазобедренных суставов и поясницы будет сниматься. Таким образом, вы сможете избежать появления зажимов, боли и других проблем в будущем.
Чего нужно избегать в юности, чтобы не испытывать проблем в старости
Эксперт советует раз и навсегда запомнить, что суставы не любят травмы. Он объясняет, что тяжелые травмы, которые вы получили на занятиях экстремальными видами спорта, обязательно напомнят о себе в старости.
"В пожилом возрасте они могут вызвать различные заболевания суставов. В том числе и артроз. Избыточный вес также способствует развитию артроза. Поэтому основных советов, которые пригодятся вам в молодости, два: следите за здоровьем и избегайте серьезных травм", - сказал он.
Как правильно выбирать удобную обувь
Во время примерки следуйте этим правилам:
- Не примеряйте по одному, а сразу пару. Дело в том, что ноги анатомически могут отличаться друг от друга. Поэтому на правой ноге обувь может сидеть удобно, а на левой - нет.
- Согните руками подошву. Она должна быть эластичной и гибкой.
- Не покупайте обувь со слишком узкими носками или слишком высоким каблуком. Вам будет неудобно носить ее в течение дня, поэтому она просто непрактичная.
- Выбирайте пару четко по размеру. Немного большая или немного меньшая обувь может серьезно навредить стопе и суставам.
- Отдавайте предпочтение натуральным материалам. Это важно как для теплого, так и холодного сезона.
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