Орландо Блум та Кеті Перрі підкорили червону доріжку романтичними образами (фото)

Кеті Перрі та Орландо Блум з’явились разом на червоній доріжці церемонії Breakthrough Prize у романтичних вбраннях.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль прихильників.
Відома парочка ніколи не приховувала своїх стосунків, але й не занадто надає їм значення, та це не заважає прихильникам милуватися ними на різних світських заходах.
Закохані з’явилися разом на червоній доріжці премії Breakthrough Prize. Це одна з нечастих появ Орландо і Кеті, котра приємно здивувала публіку, адже вони з’явились у романтичних луках.
Варто зазначити, що пара була на церемонії у Лос-Анджелесі, котра відзначає найкращих вчених світу, що працюють у галузі фундаментальних наук.
Орландо Блум і Кеті Перрі на червоній доріжці (фото: instagram.com/diontalktome)
Співачка та актор тримаючись за руки позували для фото і посміхалися одне одному. Перрі вибрала для цього заходу корсетну чорну сукню без бретелей зі спідницею-дзвіночком та скульптурним ліфом від бренду Coperni.
Доповнила свій образ співачка гостроносими чорними туфлями й блискучою маленькою сумкою. А також вона зібрала волосся в акуратний пучок, що дозволяє сукні бути ще ефектною.
А ось Блум постав у кадрі у класичному чорному смокінгу та білій сорочці, що доповнює образ Кетті. Це виглядає так, ніби пара зібрала спеціальний сімейний лук.
Нагадаємо, що це була їхня перша спільна поява на червоній доріжці з вересня 2021 року.
Романтичні образи Кеті Перрі та Орландо Блума підкорили публіку (фото: instagram.com/siteportalkatyperry)
Раніше ми розповідали, що Кетті Перрі вперше показала свою доньку від Орландо Блума.
Також нагадаємо, як Орландо Блум прогулявся вулицями Києва і пограв з дітьми.