Орландо Блум та Кеті Перрі підкорили червону доріжку романтичними образами (фото)

Орландо Блум і Кеті Перрі показали сімейний лук

Відома парочка ніколи не приховувала своїх стосунків, але й не занадто надає їм значення, та це не заважає прихильникам милуватися ними на різних світських заходах.

Закохані з’явилися разом на червоній доріжці премії Breakthrough Prize. Це одна з нечастих появ Орландо і Кеті, котра приємно здивувала публіку, адже вони з’явились у романтичних луках.

Варто зазначити, що пара була на церемонії у Лос-Анджелесі, котра відзначає найкращих вчених світу, що працюють у галузі фундаментальних наук.

Орландо Блум і Кеті Перрі на червоній доріжці (фото: instagram.com/diontalktome)

Співачка та актор тримаючись за руки позували для фото і посміхалися одне одному. Перрі вибрала для цього заходу корсетну чорну сукню без бретелей зі спідницею-дзвіночком та скульптурним ліфом від бренду Coperni.

Доповнила свій образ співачка гостроносими чорними туфлями й блискучою маленькою сумкою. А також вона зібрала волосся в акуратний пучок, що дозволяє сукні бути ще ефектною.

А ось Блум постав у кадрі у класичному чорному смокінгу та білій сорочці, що доповнює образ Кетті. Це виглядає так, ніби пара зібрала спеціальний сімейний лук.

Нагадаємо, що це була їхня перша спільна поява на червоній доріжці з вересня 2021 року.

Романтичні образи Кеті Перрі та Орландо Блума підкорили публіку (фото: instagram.com/siteportalkatyperry)