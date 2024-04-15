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Орландо Блум та Кеті Перрі підкорили червону доріжку романтичними образами (фото)

Кетті Перрі та Орландо Блум (фото: instagram.com/katyperry)
Автор: Юлія Любченко

Кеті Перрі та Орландо Блум з’явились разом на червоній доріжці церемонії Breakthrough Prize у романтичних вбраннях.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль прихильників.

Орландо Блум і Кеті Перрі показали сімейний лук

Відома парочка ніколи не приховувала своїх стосунків, але й не занадто надає їм значення, та це не заважає прихильникам милуватися ними на різних світських заходах. 

Закохані з’явилися разом на червоній доріжці премії Breakthrough Prize. Це одна з нечастих появ Орландо і Кеті, котра приємно здивувала публіку, адже вони з’явились у романтичних луках. 

Варто зазначити, що пара була на церемонії у Лос-Анджелесі, котра відзначає найкращих вчених світу, що працюють у галузі фундаментальних наук.

Орландо Блум і Кеті Перрі на червоній доріжці (фото: instagram.com/diontalktome)

Співачка та актор тримаючись за руки позували для фото і посміхалися одне одному. Перрі вибрала для цього заходу корсетну чорну сукню без бретелей зі спідницею-дзвіночком та скульптурним ліфом від бренду Coperni. 

Доповнила свій образ співачка гостроносими чорними туфлями й блискучою маленькою сумкою. А також вона зібрала волосся в акуратний пучок, що дозволяє сукні бути ще ефектною. 

А ось Блум постав у кадрі у класичному чорному смокінгу та білій сорочці, що доповнює образ Кетті. Це виглядає так, ніби пара зібрала спеціальний сімейний лук. 

Нагадаємо, що це була їхня перша спільна поява на червоній доріжці з вересня 2021 року.

Романтичні образи Кеті Перрі та Орландо Блума підкорили публіку (фото: instagram.com/siteportalkatyperry)

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