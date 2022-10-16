Оригінальні страви на Хелловін 2022, які точно здивують дітей: смачні рецепти

Піца-мумія

Для приготування піци нам знадобиться тісто, яке ви можете придбати готовим або приготувати самостійно. Візьміть також томатний соус, ковбасу, чорні оливки та сир. За бажанням можна до начинки можна додати й інших складових.

Тісто розкачайте до овальної форми, змажте соусом, викладіть ковбасу. З оливок виріжте очі, а наверх горизонтально викладіть скибками сир, щоб вийшла мумія.

Випікайте піцу-мумію 15-20 хвилин при температурі 180 градусів. Аналогічно можна зробити з гарячими бутербродами.

Піца у вигляді мумії до Хелловіну (фото: recipemagik.com)

Відьмині пальці

Це одночасно наймиліший та найстрашніший десерт Хелловін. Для приготування печива візьміть борошно, цукор, вершкове масло, розпушувач, яйце та сіль.

Усе перемішайте, викладіть на деко у формі пальців, покладіть мигдаль для імітації людського нігтя та випікайте протягом 10-12 хвилин у духовці, розігрітій до 200 градусів.

Якщо ж хочете навести страху ще більше, розтопіть будь-які цукерки червоного кольору та обережно полийте зверху печиво. На вигляд воно буде як закривавлені пальці з огидними нігтями.

Таке печиво малеча точно зацінить (фото: recipemagik.com)

Хелловінські вафлі

Цей рецепт для тих, хто не дружить із випічкою. Отож, придбайте звичайні білі вафлі, різноколірні цукерки та улюблені горіхи. Головне використовуйте насичені кольори солодощів: оранжевий, зелений, фіолетовий тощо.

Цукерки розтопіть і вмочіть вафлі у барвисті рідини. Зверху посипте подрібненими горішками та вуаля - швидкий святковий десерт готовий!

Десерт для тих, хто не дружить із випічкою (фото: recipemagik.com)

Страхітливі перці

Перевага цього рецепту в тому, що начинку ви можете обрати повністю виходячи з ваших уподобань, отож готуймо!

Візьміть солодкий болгарський перець, дрібно натертим сиром та улюблене м'ясо. М'ясо приготуйте заздалегідь: його можна злегка обсмажити на сковорідці або запекти. З перцю виріжте "ліхтар Джека" і заповніть сиром із м'ясом.

Поставте заготівлю випікатися на 15-20 хвилин при температурі 180 градусів. Зверху можна прикрасити зеленню.

Обирайте свою начинку! (фото: everydayjenny.com)

Полуничні привиди

Для цього корисного десерту на Хелловін нам знадобиться полуниця, білий та чорний шоколад. А приготування надзвичайно просте.

Отже, увесь шоколад розтопіть. Спочатку вмочіть полуницю в білий для імітації простирадла, а чорним намалюйте так званому привиду обличчя у вигляді рота та очей.

Привиди - обов'язкова частина страшних історій Хелловіну (фото: recipemagik.com)

Чорні павучата

Хелловін неможливо уявити без павуків і павутиння, тому зробімо їх. Для приготування відваріть круто яйця. Чорні оливки розріжте наполовину. Одну частинку залишіть цілою, а другу - поріжте на смужки.

Тепер збираємо закуску. Яйце розрізаємо на дві частини, викладаємо одну половинку оливки, а навколо неї смужки подібно до лап павука. Ще одна проста страва готова до подачі.

Приготування "павучат" не займе багато часу (фото: creativehomemaking.com)