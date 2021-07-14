Организаторы Atlas Weekend сделали заявление о Меладзе: "ничего плохого об Украине не говорил"

"Меладзе не нарушил ни единого закона Украины, ничего не говорил, в Крым не ездил", - рассказал Сидоренко.

Также основатель фестиваля сообщил, что обвинения в том, что на событие привозят российских артистов - беспочвенны.

"Вы посмотрите на лайнап! Там очень много украинских артистов", - сказал он.

Также Сидоренко отметил, что на фестиваль бесплатно пускают детей, пенсионеров, воинов, детей с инвалидностью и у компании "большая социальная миссия".

"У нас четкая проукраинская позиция", - резюмировал Дмитрий.

Основатель Atlas Weekend прокомментировал приезд Меладзе

Оля Полякова упрекала Меладзе в "сидении на двух стульях"

Напомним, что недавно у Меладзе и украинской певицы Оли Поляковой произошел конфликт после того, как он назвал ее "фриком".

Валерий Меладзе прокомментировал секс-скандал, связанный с его братом Константином, когда Оля Полякова, Ани Лорак и другие певицы заявили, что он их домогался. Российский певец отметил, что Константин никому не делал непристойных предложений и сравнил ее с Сергеем Зверевым. После этого Оля ответила ему и сказала, что они с братом пытаются усидеть на двух стульях, гастролируя в России и Украине и ничего не говоря о войне на Донбассе и аннексии Крыма.