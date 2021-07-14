Организаторы Atlas Weekend сделали заявление о Меладзе: "ничего плохого об Украине не говорил"

Выступление российского певца Валерия Меладзе на фестивале Atlas Weekend задело многих украинцев. Но сам исполнитель ничего плохого не сделал и законы Украины не нарушал.
Такую позицию озвучил основатель фестиваля Дмитрий Сидоренко в программе "Питаннячка Києва".
"Меладзе не нарушил ни единого закона Украины, ничего не говорил, в Крым не ездил", - рассказал Сидоренко.
Также основатель фестиваля сообщил, что обвинения в том, что на событие привозят российских артистов - беспочвенны.
"Вы посмотрите на лайнап! Там очень много украинских артистов", - сказал он.
Также Сидоренко отметил, что на фестиваль бесплатно пускают детей, пенсионеров, воинов, детей с инвалидностью и у компании "большая социальная миссия".
"У нас четкая проукраинская позиция", - резюмировал Дмитрий.
Основатель Atlas Weekend прокомментировал приезд Меладзе
Напомним, что недавно у Меладзе и украинской певицы Оли Поляковой произошел конфликт после того, как он назвал ее "фриком".
Валерий Меладзе прокомментировал секс-скандал, связанный с его братом Константином, когда Оля Полякова, Ани Лорак и другие певицы заявили, что он их домогался. Российский певец отметил, что Константин никому не делал непристойных предложений и сравнил ее с Сергеем Зверевым. После этого Оля ответила ему и сказала, что они с братом пытаются усидеть на двух стульях, гастролируя в России и Украине и ничего не говоря о войне на Донбассе и аннексии Крыма.
Как мы ранее писали, Оля Полякова жестко прошлась по братьям Меладзе из-за "фрика в купальнике".