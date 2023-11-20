Органічні, натуральні чи "без ГМО": дієтолог розповіла, продукти з яким маркуванням варто купувати

У світі споживчих товарів такі терміни, як "натуральний" і "органічний", стали модними словами, на які багато покупців звертають увагу. Ці етикетки часто викликають уявлення про здоров'я і загальну якість продукції. Варто знати, що насправді означають ці маркетингові терміни.

За словами експерта, знаючи тонкощі цих тверджень, ви будете робити більш усвідомлений вибір під час наступного походу за покупками.

Чи справді "натуральні" продукти корисні

На перший погляд, це означає, що продукт виготовлено з натуральних інгредієнтів без штучних добавок або синтетичних хімікатів. Однак, таке твердження може ввести в оману.

Дієтолог зазначила, що використання слова "натуральний" практично не регулюється в Україні. У результаті виробники можуть маркувати свою продукцію як "натуральну", не дотримуючись суворих стандартів.

Зокрема, можуть продаватись продукти із маркуванням "натуральні", які містять суміш натуральних і синтетичних інгредієнтів.

Тому, щоб по-справжньому зрозуміти якість продукту, позначеного як "натуральний", важливо вивчити список інгредієнтів. Лікар радить уникати продуктів з довгим списком важковимовних добавок.

Що варто знати про "органічні" продукти

"Органічні" продукти зазвичай асоціюється із сільським господарством і виробництвом продуктів харчування. Органічні продукти вирощуються або виробляються без синтетичних пестицидів, генетично модифікованих організмів (ГМО) або синтетичних добрив.

Ольга Малліані зазначила, для того, щоб продукт мав маркування "органічний", він має відповідати суворим стандартам.

"Органік Стандарт" - перший акредитований в Україні орган сертифікації органічного виробництва. У червні цього року його акредитовано міжнародним органом акредитації IOAS за новим Регламентом ЄС 848/2018. Нові стандарти ЄС встановлюють високі вимоги до органічного сільського господарства та продукції", - зазначила дієтолог.

Цей стандарт є базовим і обов'язковим для можливості використовувати термін "органічний" при маркуванні продукції в Україні.

Продукти з маркуванням "Органік Стандарт" (фото: organicstandard)

Зокрема, коли ви бачите етикетку "органічний" на їжі, ви можете бути впевнені, що вона відповідає певним критеріям здорової практики ведення сільського господарства. Це маркування особливо важливе, коли йдеться про молочні та м'ясні продукти, оскільки воно означає, що інгредієнти, які використовуються, мають вищу якість.

Малліані додала, що Україна входить до п'ятірки найбільших експортерів органічної продукції до ЄС та експортує свою продукцію до більш ніж 40 країн світу, одночасно забезпечуючи потреби внутрішнього ринку.

У жовтні цього року у співпраці з органом сертифікації "Органік Стандарт" складено рейтинг найвідоміших органічних брендів України. До списку входять:

Organic Milk

"Дунайський аграрій"

"Старий Порицьк"

"Екомісто"

Organic Chicken

"Сквирянка"

"Агро Стариця"

Organic Meat

Органічна Терра

BigBlue

Детальніше про ГМО

У 2019 році в Україні було ухвалено закон про маркування продуктів із ГМО, який був спрямований на захист прав споживачів на отримання інформації про склад продуктів, які вони купують. Це означає, що виробники повинні маркувати свої продукти шляхом розміщення на упаковці слова "ГМО" або позначення "містить ГМО".

В нашій країні існує заборона на ввезення і вирощування генетично модифікованих зернових культур. Однак, за даними Держпродспоживслужби в Україні налічується близько 300 видів харчових продуктів, що містять ГМО.

Формально наявність ГМО в продуктах з магазинів має перевіряти Державна служба із захисту споживачів, але це не завжди так. Експортні поставки за кордон ретельно перевіряються іноземцями.

Часто такі терміни, як "натуральний", "органічний" та "без ГМО" можуть впливати на рішення щодо купівлі, але вони не завжди гарантують якість продукції.

Щоб зробити по-справжньому усвідомлений вибір, вкрай важливо уважно вивчити етикетки продуктів і списки інгредієнтів.

Дієтолог радить шукати продукти, які надають прозору інформацію про їхні інгредієнти та сертифікати. Пам'ятайте, що відсутність цих етикеток не обов'язково означає, що продукт низької якості.

"Бути вимогливим покупцем означає виходити за рамки маркетингових заяв і робити вибір, заснований на більш глибокому розумінні того, що знаходиться всередині продуктів, які ви купуєте", - підсумувала Ольга Малліані.