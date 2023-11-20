Органические, натуральные или "без ГМО": диетолог рассказала, продукты с какой маркировкой стоит покупать

В мире потребительских товаров такие термины, как "натуральный" и "органический", стали модными словами, на которые многие покупатели обращают внимание. Эти этикетки часто вызывают представление о здоровье и общем качестве продукции. Следует знать, что на самом деле означают эти маркетинговые термины.

По словам эксперта, зная тонкости этих утверждений, вы будете делать более осознанный выбор во время следующего похода за покупками.

Действительно ли "натуральные" продукты полезны

На первый взгляд это означает, что продукт изготовлен из натуральных ингредиентов без искусственных добавок или синтетических химикатов. Однако такое утверждение может ввести в заблуждение.

Диетолог отметила, что использование слова "натуральный" практически не регулируется в Украине. В результате производители могут маркировать свою продукцию как "натуральную", не соблюдая строгих стандартов.

В частности, могут продаваться продукты с маркировкой "натуральные", содержащих смесь натуральных и синтетических ингредиентов.

Поэтому, чтобы по-настоящему понять качество продукта, обозначенного как "натуральный", важно изучить список ингредиентов. Врач советует избегать продуктов с длинным списком труднопроизносимых добавок.

Что следует знать об "органических" продуктах

"Органические" продукты обычно ассоциируются с сельским хозяйством и производством продуктов питания. Органические продукты выращиваются или производятся без синтетических пестицидов, генетически модифицированных организмов (ГМО) или синтетических удобрений.

Ольга Маллиани отметила, чтобы продукт имел маркировку "органический", он должен соответствовать строгим стандартам.

"Органік Стандарт" - первый аккредитованный в Украине орган сертификации органического производства. В июне этого года он аккредитован международным органом аккредитации IOAS по новому Регламенту ЕС 848/2018. Новые стандарты ЕС устанавливают высокие требования к органическому сельскому хозяйству и продукции", - отметила диетолог.

Этот стандарт является базовым и обязательным для возможности использования термина "органический" при маркировке продукции в Украине.

Продукты с маркировкой "Органік Стандарт" (фото: organicstandard)

В частности, когда вы видите этикетку "органический" на еде, вы можете быть уверены, что она отвечает определенным критериям здоровой практики ведения сельского хозяйства. Эта маркировка особенно важна, когда речь идет о молочных и мясных продуктах, поскольку она означает, что используемые ингредиенты имеют более высокое качество.

Маллиани добавила, что Украина входит в пятерку крупнейших экспортеров органической продукции в ЕС и экспортирует свою продукцию в более чем 40 стран мира, одновременно обеспечивая потребности внутреннего рынка.

В октябре этого года в сотрудничестве с органом сертификации "Органік Стандарт" составлено рейтинг самых известных органических брендов Украины. В список входят:

Organic Milk

"Дунайський аграрій"

"Старий Порицьк"

"Екомісто"

Organic Chicken

"Сквирянка"

"Агро Стариця"

Organic Meat

Органічна Терра

BigBlue

Подробнее о ГМО

В 2019 году в Украине был принят закон о маркировке продуктов из ГМО, который был направлен на защиту прав потребителей на получение информации о составе покупаемых ими продуктов. Это означает, что производители должны маркировать свои продукты путем размещения на упаковке слова "ГМО" или обозначения "содержит ГМО".

В нашей стране существует запрет на ввоз и выращивание генетически модифицированных зерновых культур. Однако, по данным Госпродпотребслужбы, в Украине насчитывается около 300 видов пищевых продуктов, содержащих ГМО.

Формально наличие ГМО в продуктах из магазинов должна проверять Государственная служба по защите потребителей, но это не всегда так. Экспортные поставки за границу тщательно проверяются иностранцами.

Часто такие термины, как "натуральный", "органический" и "без ГМО", могут влиять на решения при покупке, но они не всегда гарантируют качество продукции.

Чтобы сделать по-настоящему осознанный выбор, очень важно изучить этикетки продуктов и списки ингредиентов.

Диетолог советует искать продукты, предоставляющие прозрачную информацию об их ингредиентах и сертификатах. Помните, что отсутствие этих меток не обязательно означает, что продукт низкого качества.

"Быть требовательным покупателем означает выходить за рамки маркетинговых заявлений и делать выбор, основанный на более глубоком понимании того, что находится внутри приобретаемых продуктов", - подытожила Ольга Маллиани.