Оренда житла у Києві: скільки коштують 1, 2 та 3-кімнатні квартири

У Києві знову почав зростати попит на оренду житла. Показники пошуку житла в столиці повернулися на довоєнні показники та навіть їх перевищили.

Скільки зараз коштує оренда квартир у Києві – читайте у матеріалі нижче.

Як повідомляють аналітики, згідно з показниками bird, показники попиту на оренду житла у Києві зараз 120% порівняно з періодом до 24 лютого.

Це пов'язано з тим, що люди активно повертаються до столиці та перебираються до Києва з інших регіонів. При цьому ціни сильно не зросли та підвищилася оренда лише на 2 та 3-кімнатні квартири. Ціни на оренду 1-кімнатних квартир поки що тримаються на одному рівні.

Які ціни на оренду у Києві зараз

Ціна оренди 1-кімнатної квартири у Києві перед війною була близько 13 тисяч гривень, у вересні таку квартиру можна орендувати за 9 тисяч гривень.

Ціна оренди 2-кімнатної квартири порівняно із зимою значно впала. У лютому орендодавці хотіли близько 21 тисяч гривень, зараз за оренду такої квартири просять 14 тисяч гривень.

Більш сильно впали ціни на оренду 3-кімнатних квартир. До війни ціна становила близько 46 тисяч гривень, у вересні орендувати у столиці таку квартиру можна за 20 тисяч гривень.