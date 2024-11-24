Оренда квартир на Airbnb чи проживання у хостелах та готелях: що вигідніше в Європі

Коли ви подорожуєте Європою, вибір між Airbnb, хостелами та готелями залежить від ваших потреб, бюджету та тривалості перебування. Кожен варіант має свої переваги й недоліки, що можуть вплинути на загальні витрати та комфорт.

РБК-Україна (проєкт Styler) пояснює, який тип житла варто вибирати залежно від ваших потреб у подорожі.

Готелі: комфорт і обслуговування

Готелі забезпечують стандартний набір послуг, таких як сніданки, щоденне прибирання та рецепція.

Наприклад, у Римі готель середнього рівня в центрі міста обійдеться у 120-150 євро за ніч, включаючи сніданок. Водночас у Празі можна знайти якісний тризірковий готель за 60-80 євро, що є більш доступним варіантом.

Більшість готелів пропонують гнучкі умови скасування бронювання, що важливо для мандрівників із нестабільними планами. Готелі підходять для ділових поїздок або коротких відвідувань, коли важливий комфорт і безпека.

Готелі підходять для ділових поїздок або коротких відвідувань, коли важливий комфорт і безпека (фото: Freepik.com)

Оренда на Airbnb: гнучкість і зручність

Airbnb дозволяє знайти житло у будь-якому куточку Європи.

Наприклад, в Парижі можна орендувати затишну квартиру у центрі за 70-100 євро на добу, що дешевше за готель такого ж рівня. Апартаменти на Airbnb часто оснащені кухнею, що дозволяє готувати їжу самостійно, зменшуючи витрати.

У Барселоні середня ціна оренди житла на Airbnb становить 60-80 євро за добу, і це включає всі зручності, необхідні для комфортного проживання. Однак варто пам’ятати про додаткові збори за прибирання та комісії сервісу, які можуть збільшити загальну вартість.

Якщо ви плануєте довгу подорож із сім’єю або друзями, Airbnb стає більш економічним вибором.

Хостели: бюджетний вибір

Хостели особливо популярні серед студентів і соло-мандрівників завдяки доступній ціні. У Берліні ліжко у загальному номері хостелу коштує близько 15-20 євро, що значно дешевше, ніж оренда квартири чи готель.

У Празі можна знайти хостели за 10-15 євро, які пропонують чистоту, Wi-Fi і навіть спільні кухні. Деякі сучасні хостели мають окремі номери для пар чи сімей, що додає зручності.

Cлід враховувати, що в популярних хостелах буває галасливо, а приватність мінімальна (фото: Freepik.com)

Що впливає на вибір?

Ваш вибір залежить від тривалості подорожі, складу групи та пріоритетів.

Наприклад, Airbnb вигідніше для родин, які цінують приватність і можливість готувати їжу, особливо під час довготривалих поїздок. Для соло-мандрівників хостели стануть ідеальним варіантом завдяки можливості спілкування з іншими туристами.

Також має значення локація: у центрі міст готелі часто пропонують найзручніше розташування, тоді як на Airbnb можна знайти варіанти на околицях за меншу ціну. Якщо ваша мета - подорож до кількох міст за короткий час, вибір хостелів або готелів зекономить ваш час на пошук житла.

Поради для економії

Щоб знайти найвигідніший варіант, порівнюйте ціни на платформах Airbnb, Booking.com і Hostelworld. Наприклад, у Парижі бронювання за кілька місяців дозволяє зекономити до 30% на оренді апартаментів.

Для групових подорожей обирайте квартири, які можуть вмістити кілька людей, розподіливши витрати. У багатьох європейських хостелах є бонуси, такі як безкоштовні сніданки або екскурсії.

У разі короткого перебування обирайте готелі з акціями на сайтах, наприклад, за програмою лояльності Booking.