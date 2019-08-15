Опухоль-монстр: во Львове провели уникальную операцию новорожденной девочке

Во Львове врачи провели уникальную операцию по удалению опухоли-монстра (Коллаж РБК-Украина)

Опухоль у новорожденной девочки весила почти половину от веса ребенка

Во Львове хирурги провели уникальную операцию новорожденной девочке, которая родилась с опухолью почти в 50% массы ее тела. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Маленькая Камилла родилась с весом 3600, но почти половина ее веса – это была страшная опухоль, которую врачи назвали монстром. Вместо ягодиц и поясницы у Камиллы был исполинский нарост. Ей поставили диагноз, который встречается один раз на 40 тысяч случаев – крестцово-копчиковая тератома.

"Занимает практически всю заднюю часть тела - выше крестцовой кости до поясничного отдела позвоночника. Она питается артериями и сосудами, которые являются магистральными и очень важными для жизни", - говорит заведующий хирургического отделения Львовской городской детской больницы Галина Курило.

Во Львове родилась девочка с опухолью почти в половину своего веса (скриншот)

Мама Камилы Леся узнала, что у ребенка серьезный врожденный порок на четвертом месяце беременности. Ей назначили кесарево сечение и после рождения девочку сразу забрали в детскую больницу.

Обычно хирурги ждут не менее 10 дней после рождения, чтобы дать ребенку окрепнуть, но Камиле пришлось сделать операцию раньше, так как на четвертый день опухоль начала трескаться и кровоточить.

Врачи признаются, что операция была очень рискованная, так как на кону стояла жизнь малышки. Все четверо врачей тщательно подготовились и прописали свой каждый шаг. Через 2,5 часа стало понятно, что они победили опухоль-монстра.

Сейчас Камила чувствует себя хорошо, ее вес 2600 и через две недели после операции девочке уже сняли швы. Врачи говорят, что через несколько дней малышку выпишут домой и в дальнейшем она будет развиваться как обычный ребенок.

Во Львове врачи удалили огромную опухоль новорожденной девочке (YouTube/ТСН)

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