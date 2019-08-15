Пухлина-монстр: у Львові провели унікальну операцію новонародженій дівчинці

У Львові лікарі провели унікальну операцію з видалення пухлини-монстра (Колаж РБК-Україна)

Пухлина у новонародженої дівчинки важила майже половину від ваги дитини

У Львові хірурги провели унікальну операцію новонародженій дівчинці, яка народилася з пухлиною майже у 50% маси її тіла. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Маленька Каміла народилася з вагою 3600, але майже половина її ваги – це була страшна пухлина, яку лікарі назвали монстром. Замість сідниць і попереку у Каміли був велетенський наріст. Їй поставили діагноз, який зустрічається один раз на 40 тисяч випадків – крижово-куприкова тератома.

"Займає практично всю задню частину тіла - вище крижової кістки до поперекового відділу хребта. Вона живиться артеріями і судинами, які є магістральними і дуже важливими для життя", - говорить завідувач хірургічного відділення Львівської міської дитячої лікарні Галина Курило.

У Львові народилася дівчинка з пухлиною майже половину своєї ваги (скріншот)

Мама Каміли Леся дізналася, що у дитини серйозний вроджений порок на четвертому місяці вагітності. Їй призначили кесарів розтин і після народження дівчинку відразу забрали в дитячу лікарню.

Зазвичай хірурги чекають не менше 10 днів після народження, щоб дати дитині зміцніти, але Камілі довелося зробити операцію раніше, так як на четвертий день пухлина почала тріскатися і кровоточити.

Лікарі зізнаються, що операція була дуже ризикована, так як на кону стояло життя маляти. Всі четверо лікарів ретельно підготувалися і прописали свій кожен крок. Через 2,5 години стало зрозуміло, що вони перемогли пухлину-монстра.

Зараз Каміла почувається добре, її вага 2600 і через два тижні після операції дівчинці вже зняли шви. Лікарі кажуть, що через кілька днів дитину випишуть додому і надалі вона буде розвиватися як звичайна дитина.

У Львові лікарі видалили величезну пухлину новонародженій дівчинці (YouTube/ТСН)

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