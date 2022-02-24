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Опубликована карта укрытий для населения Киева: Кличко обратился к людям

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Четверг 24 февраля 2022 08:33
Опубликована карта укрытий для населения Киева: Кличко обратился к людям Карта бомбоубежищ в Киеве (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Россия напала на Украину 24 февраля. В связи с этим мэр Киева Виталий Кличко обратился к жителям столицы.

Его слова опубликованы на официальной странице градоначальника в Facebook.

Кличко попросил жителей Киева не поддаваться панике, но держать наготове "тревожный чемоданчик". Также очень рекомендовано оставаться дома и никуда не бежать.

"Дорогие киевляне! Украина атакована агрессором. Грохот снарядов слышен и в Киеве. Самый страшный враг сейчас – паника. Не теряем выдержки. Все, кто не задействован в работе критической инфраструктуры и жизнеобеспечения города, оставайтесь дома", - написал глава Киева.

Соберите документы и необходимые вещи, на всякий случай.

"Держите наготове "тревожный чемодан". Документы, необходимые минимум вещей. Чтобы оперативно, при необходимости, добраться до укрытия или хранилища. Городские власти в столице. Мы продолжаем обеспечивать работу города. Держимся! Мы должны устоять!" - резюмировал мэр.

Карту бомбоубежищ можно посмотреть по этой ссылке.

Как мы ранее писали, Путин ввел войска в Украину и начал операцию на Донбассе.

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