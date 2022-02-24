ru ua
Чт, 24 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Опубліковано карту укриттів для населення Києва: Кличко звернувся до людей

Новость на русском →
Четвер 24 лютого 2022 08:33
Опубліковано карту укриттів для населення Києва: Кличко звернувся до людей Карта бомбосховищ в Києві (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Росія напала на Україну 24 лютого. У зв'язку з цим мер Києва Віталій Кличко звернувся до жителів столиці.

Його слова опубліковані на офіційній сторінці градоначальника в Facebook.

Кличко попросив жителів Києва не піддаватися паніці, але тримати напоготові "тривожну валізку". Також дуже рекомендовано залишатися вдома і нікуди не бігти.

"Дорогі кияни! Україна атакована агресором. Гуркіт снарядів чути і в Києві. Найстрашніший ворог зараз - паніка. Не втрачаємо витримки. Всі, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, залишайтеся вдома", - написав глава Києва.

Зберіть документи і необхідні речі, про всяк випадок.

"Тримайте напоготові "тривожний чемодан". Документи, необхідний мінімум речей. Щоб оперативно, при необхідності, дістатися до укриття або сховища. Міська влада в столиці. Ми продовжуємо забезпечувати роботу міста. Тримаємося! Ми повинні встояти!"- резюмував мер.

Карту бомбосховищ можна переглянути за цим посиланням.

Як ми раніше писали, Путін ввів війська в Україну і почав операцію на Донбасі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація
LITE
У мережі з'явилося загадкове фото Марго Роббі у весільній сукні
У мережі з'явилося загадкове фото Марго Роббі у весільній сукні