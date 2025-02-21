Oppo представила супертонкий складаний смартфон у світі: чим здивує новинка

Характеристики смартфона

Якщо говорити прямо, Oppo Find N5 - це найтонший у світі складаний смартфон-книжка. У складаному стані його товщина становить лише 8,93 мм, а в розкладеному - 4,21 мм. Це робить його трохи тоншим за Honor Magic V3 (9,0 мм) і більш ніж на 3 мм тоншим за Samsung Galaxy Z Fold 6.

При цьому пристрій важить 229 г, що всього на 2 г важче iPhone 16 Pro Max.

Порівняння розмірів Galaxy Z Fold 6 і Oppo Find N5 (фото: 9to5Google)

Незважаючи на ультратонкий корпус, Oppo не пішла на компроміси в характеристиках.

Oppo Find N5 працює на семиядерній версії Snapdragon 8 Elite у зв'язці з 16 ГБ оперативної пам'яті і 512 ГБ вбудованої пам'яті. З коробки пристрій поставляється з ColorOS 15.0.1 на базі Android 15.

Смартфон оснащений батареєю на 5 600 мА/год зі швидкою дротовою зарядкою 80 Вт (USB-C) і бездротовою зарядкою 50 Вт через сумісні зарядні пристрої AirVOOC. Для порівняння, Galaxy Z Fold 6 при значно більшій товщині все ще має акумулятор лише на 4 400 мА/год.

Зовнішній дисплей Oppo Find N5 являє собою 6,62-дюймову LTPO OLED-панель, виконану за технологією Nanocrystal glass. Внутрішній екран - це 8,12-дюймова LTPO OLED-панель зі співвідношенням сторін 9,9:9, що робить його майже квадратним.

Oppo Find N5 (фото: 9to5Google)

Унікальний шарнір Oppo значно зменшує складку на екрані, і компанія заявляє, що вона "практично невидима".

Основна камера смартфона включає:

50 МП (Sony LYT-700) - головний сенсор

8 МП - ультраширококутний об'єктив

50 МП - телефото-об'єктив з 3-кратним оптичним зумом (еквівалент 70 мм)

Що стосується програмних функцій, флагман отримав інтеграцію з новомодним китайським ШІ DeepSeek-R1. А ще пристрій можна без проблем синхронізувати з комп'ютерами Mac для передавання файлів і дистанційного керування. Oppo також обіцяє чотири роки оновлень Android і шість років виправлень безпеки.

Ціна пристрою

Oppo Find N5 виходить одночасно на глобальному ринку і в Китаї. Офіційна ціна складаного смартфона в Сінгапурі, де відбулася презентація, складе 1870 доларів (77 850 гривень) за версію 16+512 ГБ.