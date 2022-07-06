Опиаты и алкоголь: Панеттьери назвала причину расставания с Кличко

О зависимости от алкоголя и наркотиков

По словам Хайден, именно ее страсть ко всевозможной гадости и стала основной причиной расставания с украинским боксером Владимиром Кличко.

Дело в том, что еще в юном возрасте актриса начала употреблять "таблетки счастья". Впервые кто-то из команды актрисы предложил ей "колеса", когда девушке было всего 15 лет…

"Они (таблетки - ред.) должны были подбодрить меня во время кастинга... Тогда я понятия не имела, что это перерастет в настоящую зависимость", - говорит Панеттьери.

Хайден Панеттьери (фото: instagram.com/haydenpanettiere)

Она начала употреблять алкоголь и иногда принимала опиоиды, но тем временем ее карьера процветала.

"Благодаря им я была беззаботной во время съемок, они помогали на площадке. Но вне ее все выходило из-под контроля. И когда я повзрослела, наркотики и алкоголь стали тем, без чего я почти не могла жить", - признается актриса.

Дошло даже до того, что у нее начались серьезные проблемы с печенью. А однажды Хайден госпитализировали из-за желтухи - дисфункции выделения пигментов желчи.

"Врачи сказали мне, что моя печень откажет и мне конец..." - вспоминает звезда сериала "Нэшвилл".

Хайден Панеттьери​​​​​​​ в 2009 году (фото: wikipedia.org)

О разлуке с Владимиром Кличко

В 2014 году у Хайден и Владимира родилась дочь Кая Евдокия. И у голливудской актрисы началась послеродовая депрессия…

И хотя Панеттьери пыталась избавиться от депрессии всеми возможными "легальными" способами, но все еще чувствовала, что ей трудно. И снова "подсела на стакан", чтобы "хоть как-то пережить день".

"У меня никогда не было ощущения, что я хочу причинить вред своему ребенку, но я не хотела проводить с ней время", - говорит актриса, но добавляет: во время беременности она не употребляла алкоголь.

Из-за того, что актриса украдкой выпивала, ее отношения с Кличко, с которым она начала встречаться в 2009 году, начали рушиться.

"Он не хотел быть рядом со мной... И я не хотела быть рядом. Но опиаты и алкоголь помогали мне чувствовать себя счастливой хоть на миг. Меня трясло, когда я просыпалась, и я могла работать, лишь потягивая алкоголь... Я была в цикле самоуничтожения", - вспоминает женщина.

В конце концов в 2018 году Хайден и Владимир разошлись. При этом актриса приняла решение отправить Каю жить к отцу в Киев.

"Это было самое трудное, что мне когда-либо приходилось делать. Но я хотела быть для нее хорошей мамой - и иногда это значит отпустить", - сказала она.

Хайден Панеттьери​​​​​​​ (фото: instagram.com/haydenpanettiere)

Заметим, что в течение последнего года Панеттьери проходила курс стационарного лечения от зависимости, чтобы вернуться на съемочную площадку ради участия в новых частях фильма "Крик".

Реабилитация была непростой, но женщина "не жалеет".

"Я благодарна судьбе, что снова стала частью этого мира. Я чувствую себя невероятно живой. И я чувствую, что у меня есть второй шанс", - резюмировала она.

Хайден Панеттьери​​​​​​​ на обложке журнала PEOPLE (фото: instagram.com/lizvaccariello)

Добавим, что Панеттьери в марте основала благотворительный фонд Hoplon International, для сбора средства на помощь украинцам, пострадавшим в результате захватнической войны, развязанной Россией.